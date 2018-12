M5s | parte il processo ai dissidenti Avvisati con una email

I M5s è di destra o di sinistra? Una buona parte è di sinistra ma la Lega lo sta influenzando : I successi del 2012 e 2013 si baserebbero proprio sull'anti politica spinta su livelli molto aggressivi. In questa fase il M5S avrebbe attinto voti da destra, dall'estensione e in certa misura dal Pd.

Nuova sede della Regione a Tirana e accordi di partenariato siglati da Capone : M5s chiede trasparenza :

Il senatore Gianni Marilotti - M5s - parteciperà a due convegni sul dialogo tra scienza e società e sulla legge Basaglia lunedì 17 e giovedì 20 dicembre - a Roma. : Tra scienza e società" . Organizzato da For Workshop, vedrà protagonisti, insieme a Gianni Marilotti, l'autore di Superquark Giovanni Carrada, il deputato del Partito Democratico Michele Anzaldi, il ...

Giorgetti punge il M5s sul reddito di cittadinanza che piace solo ad una parte d'Italia : Probabilmente la dichiarazione del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, rilasciata durante un confronto con Giorgia Meloni nel convegno "Sovranismo e Populismo", secondo cui il reddito di cittadinanza è una misura che potrebbe piacere "all'Italia che non ci piace" non voleva essere riferita alla sua parte politica, che è partner di Governo del M5S. Sta di fatto, che in un momento in cui il Governo e la maggioranza ...

Pensioni d'oro - M5s : taglio dal 10 al 40% per la parte oltre i 90mila euro per 5 anni : Un taglio per cinque anni, dal 10% al 40%, per le cosiddette Pensioni d'oro, superiori ai 90mila euro. Lo prevede un emendamento alla manovra presentato dal capogruppo M5s al Senato Stefano Patuanelli.

M5s : “Contro di noi brutale delegittimazione da parte di lobby e banchieri” : #IoNonCiCasco. Con questo hashtag il blog delle Stelle invita gli utenti su Twitter a farsi sentire contro la “brutale” strategia contro il Movimento 5 Stelle “messa in atto da quelle lobby, famiglie di grossi prenditori e banchieri” grazie “all’unico potere che gli è rimasto in mano, il quarto, quello mediatico“. “La delegittimazione – si legge online – è il metodo utilizzato dai poteri ...

Il decreto sicurezza è legge con 396 sì e 99 no - 14 M5s non partecipano al voto : Via libera definitivo dell'Aula della Camera al decreto sicurezza, che diventa legge. I voti a favore sono stati 396, i voti contrari 99. Hanno votato a favore, oltre a M5s e Lega, anche FdI e Forza Italia. Sono stati 14 i deputati M5s che non hanno partecipato al voto finale. mentre 22 risultano in missione e, quindi, sono 'assenti giustificati'. Dopo il via libera finale ...

Carretto (M5s) : “La Città parteciperà al corteo No Tav dell’8 dicembre” : Al corteo No Tav dell’8 dicembre la Città di Torino «sarà sicuramente rappresentata in veste ufficiale (come in tutte le manifestazioni NoTav da quando Appendino è Sindaca)». È quanto scrive Facebook Damiano Carretto, consigliere comunale M5S, nei commenti a un post su Facebook in cui compare il manifesto dedicato dal fumettista Zerocalcare all’ini...

Dl Genova - De Falco non vota (per sbaglio) : “Non avrei partecipato comunque. M5s smentisca voci sulle espulsioni” : Dopo essere stato segnalato ai probiviri sul decreto Sicurezza, il senatore M5s, Gregorio De Falco, era finito sotto accusa da parte del suo gruppo per il voto in commissione con cui aveva detto no al condono edilizio a Ischia. Lui si era difeso dalle accuse, arrivate pure da Di Maio, di votare contro per soldi: “Io fuori da M5S? Non so nulla”, aveva rivendicato. Poi, in Aula, sul decreto Genova alla fine non ha partecipato al ...

Dl Genova - crescono i dissidenti M5s : in 7 non partecipano al voto sul condono a Ischia : L'Aula del Senato ha reintrodotto il condono edilizio a Ischia, respingendo così l'emendamento all'articolo 25, presentato ieri da Forza Italia e approvato in commissione al Senato, lo stesso che ha fatto andare 'sotto' la maggioranza Lega-M5S in commissione Ambiente e Lavori pubblici. L'emendamento ha avuto 200 no, 75 sì e un astenuto.Continua a leggere

Fraccaro (M5s) vs Pd e FI : “Casalino resta al suo posto”. “Abbia dignità - si dimetta e partecipi al Grande Fratello Vip” : “Casalino dimettiti”. È il testo dei cartelli esposti dei deputati di FI alla Camera al termine, durante il Question time, della replica di Andrea Ruggieri alle affermazioni del ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, sulle frasi pronunciate da Rocco Casalino, portavoce di Giuseppe Conte: “Il presidente del Consiglio ha confermato Casalino, che si è scusato e ha fornito le necessarie spiegazioni e che ...