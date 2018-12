Lazio | Curva Nord in protesta | il capo ultras spiega quanto è accaduto

Inter-Napoli - “arrestato ha fatto il nome di uno degli organizzatori dell’agguato”. No striscione per Dede : curva Lazio va via : “Una persona sta parlando, gli altri non lo so”. È il legale di uno degli ultras identificati per gli scontri vicino a San Siro prima di Inter-Napoli a rivelare che il suo assistito sta parlando. Anzi, ex assistito: perché l’uomo arrestato ha fatto il nome di un’altra persona difesa dall’avvocato, che ha quindi rinunciato al mandato. E l’ultras che ha deciso di rispondere alle domande del gip Guido Salvini ha ...

La domenica degli ultrà : colpito un bus di tifosi granata - si svuota la curva della Lazio : Il calcio italiano ha trascorso una domenica sotto l'occhio delle forze dell'ordine, dopo che mercoledì scorso negli scontri tra tifosi dell'Inter e del Napoli è morto un ultrà dell'Inter , Daniele ...

Morte tifoso Inter - vietato l’ingresso di uno striscione : i tifosi della Lazio abbandonano la Curva : Protesta da parte dei tifosi della Lazio. La Curva Nord biancoceleste si è svuotata nella zona di solito occupata dagli ultras degli Irriducibili Lazio in occasione della gara contro il Torino. E’ il gesto degli Irriducibili, in segno di protesta contro la decisione di non far entrare nello stadio, in occasione della gara di campionato, lo striscione in ricordo di Daniele Belardinelli, il tifoso dell’Inter morto in seguito agli ...

Lazio - striscione della Curva Nord contro Milinkovic : ''Sei uno zingaro'' : Acque agitate in casa Lazio dopo il rocambolesco pareggio con la Sampdoria, la Curva Nord ha esposto lo striscione ''Milinkovic zingaro'', un chiaro segnale di rottura nei confronti del calciatore ...