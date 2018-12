La Juve vince 2-1 sulla Sampdoria e ringrazia il Var nel finale

La Juventus vince con il brivido finale : Sampdoria al tappeto per 2-1 : La Juventus di Massimiliano Allegri chiude in bellezza un 2018 ricco di soddisfazioni e di record. I bianconeri, infatti, hanno vinto per 2-1 contro la Sampdoria di Marco Giampaolo e si portano così a quota 53 punti, a più dodici sul Napoli di Ancelotti che alle 18 ospiterà il Bologna di Filippo Inzaghi. La partita è stata ben giocata dai bianconeri che hanno avuto di fronte un avversario che ha provato a giocarsela a viso aperto e che ha messo ...

Anche in Borsa vince la Juventus. Regina del 2018 tra le blue chip : Juventus Regina del 2018 Anche a Piazza Affari. Il club bianconero, già protagonista del calciomercato grazie all'acquisto di Cristiano Ronaldo e campione d'inverno in Serie A, conquista Anche il trofeo di miglior titolo del Ftse mib nel 2018.Entrata nel paniere principale soltanto ieri, la Juventus ha infatti chiuso l'anno con un rialzo del 38,9%, il più consistente tra quelli delle 40 società oggi nel Ftse mib. Sul podio ...

La promessa di Ferrero : 'La Juve? Se la mia Samp vince mi faccio i capelli come Nainggolan' : ... aspetto i dispositivi contenenti le motivazioni - ha poi aggiunto Ferrero ai microfoni di Rai Radio 1 Sport -. Non ho nessuna intenzione di cedere la Sampdoria, anzi ho deciso di convocare un CdA ...

Juve - senti Klopp : "Bianconeri favoriti per vincere la Champions" : Juergen Klopp EPA Schietto, diretto, spontaneo. Jürgen Klopp non si smentisce mai. In Premier League ha preso il largo con il Liverpool, primo a +6 dal Tottenham secondo e +7 dal Manchester City terzo,...

Messi : "CR7 mi manca - ora la Juve può vincere la Champions" : È uno dei migliori allenatori al Mondo. Ecco perché mi piacerebbe, ma ti dico che lo vedo complicato". ha continuato la Pulce. "Come abbiamo detto all'inizio della stagione, la Champions è sempre ...

Juventus - Pjanic vorrebbe sempre vincere : 'Per noi sono due punti persi' : Questo pomeriggio, la Juventus non è andata oltre al 2-2 a Bergamo contro l'Atalanta. I bianconeri sono passati subito in vantaggio con un'autorete, ma già nel primo tempo i nerazzurri hanno trovato il gol del pari con Zapata. La seconda frazione di gioco, però, è iniziata con un episodio che ha decisamente cambiato volto alla partita. Infatti, la Juventus è rimasta in dieci per l'espulsione di Rodrigo Bentancur. Questo episodio ha fatto ...

Atalanta-Juventus in tv - dove vedere la diretta streaming : Juve vincente senza Ronaldo? : Atalanta-Juventus in diretta tv e streaming: telecronisti Atalanta-Juventus sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Serie A , satellite, digitale terrestre e fibra, e Sky Sport 252 , satellite e ...

Serie C - Nizzetto condanna la Juventus U23 : vince l'Entella 1-0. Catania-Cavese 5-0 : CHIAVARI - I bianconeri di Zironelli cadono contro la Virtus Entella . Ai liguri basta il gol di Nizzetto al 12' del primo tempo, in una partita che non ha offerto tanti spunti, a parte il raddoppio ...

Juventus - la maglia di Bonucci al museo del club : 'Altre battaglie da vincere insieme' : Sempre più parte dell'universo della Juventus. Leonardo Bonucci, giunto alla sua ottava stagione in bianconero, ha consegnato la maglia con cui ha raggiunto le 300 presenze con la Juve al museo del ...

Juve - Szczesny in esclusiva : '1-0 il risultato perfetto - l'importante è non prendere gol. Vincere è una buona abitudine' : Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Sky Sport , Szczesny ha analizzato il momento attraversato dalla Juventus in una lunga intervista. Cosa pensi delle tante vittorie per 1-0? Sono tre punti sia ...

Juventus - Szczesny non si fa problemi : 'Vincere 1-0 a me piace' : Con DAZN avrai oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND Il portiere polacco, intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', ha rivelato che l'1-0 è il ...

Juventus - Bonucci : 'Mercoledì ci aspetta un'altra grande partita - da vincere' : La Juve ieri sera ha ottenuto un'altra importante vittoria e si è laureata campione d'inverno. Per i bianconeri, però, non c'è sosta perché tra tre giorni ci sarà la sfida contro l'Atalanta. Infatti, questa mattina, la Juventus si è subito messa in campo per allenarsi in vista del match contro i nerazzurri. I giocatori juventini, dunque, sono già proiettati alla prossima partita, come ha scritto Leonardo Bonucci sui suoi social ieri sera dopo la ...

La Juventus vince e si laurea campione d'inverno : la Roma va ko 1-0 : La Juventus di Massimiliano Allegri conosce una sola parola in campionato: vittoria. I bianconeri battono con un altro 1-0 una 'grande' come la Roma di Di Francesco grazie ai gol di Mario Mandzukic, ...

Vince sempre la Juve : Roma ko - bianconeri campioni d'inverno - : La Juventus continua inesorabile la sua corsa in serie A: la squadra di Allegri abbatte anche la Roma con un gol di Mandzukic e colleziona la vittoria numero 16 in 17 partite di campionato . In ...