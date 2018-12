Il primo gennaio la Bce mette fine al quantitative easing

Smog Firenze : dal primo gennaio stop ai veicoli a benzina euro 1 e ai diesel euro 2 in ztl : A Firenze stop totale in ztl ai veicoli a benzina fino a euro 1 e ai diesel fino a euro 2 dal prossimo primo gennaio 2019: lo prevede un’ordinanza che attua il Piano di azione comunale per la qualità dell’aria 2016-2019, approvato dal consiglio comunale due anni fa. Si stima che il provvedimento riguarderà circa 2500 autovetture. Ancora pochi giorni, quindi, e poi dal nuovo anno potranno quindi accedere alla ztl solo i veicoli euro 2 o superiori ...

Perché festeggiamo il Capodanno il primo gennaio? Grazie ai romani : Il calendario gregoriano ha mantenuto la consuetudine, già resa ufficiale da Giulio Cesare, di considerare l’1 gennaio il primo giorno dell’anno. Furono infatti i romani a celebrare per primi il Capodanno in questa data, in onore di Giano, divinità dell’inizio e della fine di tutte le cose: ma il motivo non fu così “religioso”, visto che fu a causa di una guerra.Continua a leggere

Dal primo gennaio vietati cotton fioc non biodegradabili : Dal primo gennaio addio ai cotton fioc in plastica o, comunque, non biodegradabili. Non verranno più prodotti né messi in commercio. Al loro posto solo quelli con il supporto in materiale biodegradabile e compostabili con l’indicazione sulla confezione del loro corretto smaltimento e il divieto esplicito a gettarli nei servizi igienici e negli scarichi. È quanto previsto dall’emendamento introdotto nella legge di Bilancio per il 2018 e firmato ...

Cotton fioc "illegali" dal primo gennaio : che cosa cambia (e perché) : Al bando dall'1 gennaio i classici Cotton fioc non biodegradabili. Esulta Legambiente: "Prima buona notizia del nuovo anno"...

Pescara : primo gennaio in piazza con Daniele Silvestri : I grandi eventi daranno ancora un impulso importante all'economia della Città, questa è la strada giusta e continueremo ad investire sull'economia del turismo anche per il futuro. Ringrazio sin da ...

Expert presenta il primo volantino del 2019 : fino al 20 gennaio tanti smartphone in offerta : Expert presenta il primo volantino del 2019: si chiama "Fuori tutto" e propone sconti fino al 50% anche su smartphone Android fino al 20 gennaio L'articolo Expert presenta il primo volantino del 2019: fino al 20 gennaio tanti smartphone in offerta proviene da TuttoAndroid.

Roaming UE : dal primo gennaio 2019 aumenta il traffico Internet a disposizione in Europa : Dal primo gennaio gli operatori mobili europei dovranno calcolare diversamente il traffico Internet in Roaming, aumentando i Giga a disposizione degli utenti. L'articolo Roaming UE: dal primo gennaio 2019 aumenta il traffico Internet a disposizione in Europa proviene da TuttoAndroid.

Carta del Docente : le novità dal primo gennaio - ultime notizie 21/12 : Nelle ultime ore sul sito ufficiale della Carta del Docente è stato pubblicato un avviso, rivolto a tutti i docenti interessati, contenente alcune importanti precisazioni sul suo utilizzo e sui nuovi importi, a partire dal 1° gennaio 2019. Si prevede una sospensione momentanea dell’applicazione dall’1 al 4 gennaio 2019. Carta del Docente, ultime notizie al 21/12: tutte le novità dal primo gennaio, il comunicato ufficiale La ...

Calciomercato Inter - Marotta prepara il primo botto per gennaio [NOME e DETTAGLI] : Calciomercato Inter – Stagione fino al momento altalenante in casa Inter, il club nerazzurro ha dovuto fare i conti con una pesante eliminazione in Champions League, adesso l’obiettivo primario è l’Europa League, ovviamente con l’intenzione di confermarsi al terzo posto in campionato. E’ stato ufficializzato l’accordo con Beppe Marotta, l’ex dirigente della Juventus è già al lavoro per provare a ...

Ricciardi lascia l'Iss. Grillo : commissario dal primo gennaio : ... che mi consentirà di portare la nostra tradizione di sanità pubblica in tutto il mondo e di promuovere all'estero l'immagine e la qualità della ricerca del nostro Paese che ho avuto l'onore e l'...

Tasse : dal primo gennaio triplicano gli interessi legali se pagate in ritardo : Dal prossimo 1 gennaio pagare le Tasse in ritardo costerà di più. Infatti, è stato appena pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 291 del 15 dicembre 2018 il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2018, denominato appunto "Modifica del saggio di interesse legale" che, all'articolo 1, stabilisce il passaggio degli interessi legali, regolati dall'articolo 1284 del Codice civile, dall'attuale 0,3% allo 0,8%. Di fatto si ...

Pagamento delle tasse in ritardo - gli interessi triplicano dal primo gennaio : Dal primo gennaio il tasso degli interessi legali sarà quasi triplicato. Lo stabilisce l'articolo 1 del decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 15 dicembre, secondo il quale gli interessi dovuti dal contribuente che pagherà in ritardo le tasse passeranno dallo 0,3% applicato nel 2018 allo 0,8% previsto per il 2019.Nel decreto legge del ministero ...