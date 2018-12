Salvini | Siamo all' avvio di un percorso di 5 anni

Manovra - dopo l’ok del Senato la palla passa alla Camera. Salvini : “Abbassiamo le tasse” : dopo l'approvazione al Senato, la legge di Bilancio passa all'esame della Camera. Il testo dovrebbe arrivare super-blindato anche a Montecitorio e la discussione potrebbe essere ridotta al minimo, come avvenuto anche a Palazzo Madama. Il 27 il testo arriva in commissione, il 28 in Aula. Intanto Salvini ribadisce che "la Manovra abbassa le tasse".Continua a leggere

Matteo Salvini - il messaggio ai suoi : 'Tenetevi pronti - da oggi siamo in campagna elettorale' : La campagna elettorale per le Europee di maggio è già iniziata . Non a caso, Matteo Salvini , a poche ore dal sì del Senato al maxi-emendamento, ha provato subito a smarcarsi da una manovra a trazione ...

Matteo Salvini - il messaggio ai suoi : "Tenetevi pronti - da oggi siamo in campagna elettorale" : La campagna elettorale per le Europee di maggio è già iniziata. Non a caso, Matteo Salvini, a poche ore dal sì del Senato al maxi-emendamento, ha provato subito a smarcarsi da una manovra a trazione smaccatamente grillina dandole come voto "un 7" e definendola "solo un punto di partenza". A fugare o

Manovra - Salvini : 'Niente miracoli ma siamo al governo con le palle' : "Non siamo geni, non abbiamo fatto miracoli, ma siamo persone coerenti e di parola", dice Matteo Salvini su Fb parlando della Manovra, "non sono Batman e non sono Gesù Bambino", ma "finalmente c'é un ...

Salvini : 'Siamo stanchi ma contenti. I decreti su reddito e pensioni? I primi di gennaio' : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è nell'Aula del Senato dove sono in corso le dichiarazioni di voto sulla fiducia alla manovra. Ai banchi del governo ci sono anche i ministri Tria, ha ...

Salvini : «Siamo stanchi ma contenti. I decreti su reddito e pensioni? I primi di gennaio» : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è nell'Aula del Senato dove sono in corso le dichiarazioni di voto sulla fiducia alla manovra. Ai banchi del governo ci sono anche i ministri Tria, ha ...

Salvini : tante falsità su me e Di Maio - siamo come Bud Spencer e Terence Hill : Roma – “Mi stupisco di questo stupore. Io faccio questo da sempre. Mi e’ sempre piaciuto sia condividere l’attivita’ politica, sia le mie passioni. Sul cibo, la montagna, la pesca o i libri che leggo. Non vedo quale sia il problema se il responsabile dell’ordine pubblico di questo Paese si mangia un dolce all’una di notte o si scalda quattro salti in padella a mezzogiorno. E’ una cosa ...

"Io e Di Maio siamo come Bud Spencer e Terence Hill" - ha detto Salvini : Il vice premier Matteo Salvini, scherza in radio, intervistato dai 'Lunatici' di Rai Radio 2 e si lascia andare ad una battuta cinematografica: "Io e Di Maio come Bud Spencer e Terence HIll? Sono stati due grandi, io sarei Bud Spencer, visto che rispetto a Di Maio ho qualche chilo in più. Sono stai due grandi come Tognazzi, Villaggio e altri". "Non faccio il piangina, come si dice a Milano, ma ...

Manovra - Salvini : felice per il sì passiamo dalle parole ai fatti : Milano, askanews, - "Sono molto felice perchè il sì a questa Manovra economica ci permette di passare dalle parole ai fatti: troppe parole, zero virgola, uno, due, tre... è una Manovra diversa da ...

Elisa Isoardi : "L'amore con Matteo Salvini è stato bellissimo. Siamo adulti - ci rispettiamo" : Elisa Isoardi guarda indietro e racconta la sua storia d'amore con Matteo Salvini. I due si sono detti addio da qualche tempo, ma la conduttrice - in un'intervista esclusiva al settimanale Chi - riserva parole di affetto e di stima al suo ex. "Il nostro è stato un amore veramente bellissimo, puro e reale. Quando si parla di sentimenti e c'è rispetto, non c'è nulla di sbagliato. Anzi, il sentimento credo renda tutto molto ...

Moscovici : buone speranze per l'accordo con l'ItaliaMoavero : siamo più vicini -Salvini : fatto il possibile : Il commissario europeo agli Affari economici si è detto "ottimista" sulla possibilità di trovare un accordo con il nostro Paese. Salvini: "Abbiamo fatto il possibile, ora ci aspettiamo buonsenso da Bruxelles"

Manovra - Salvini : “Leggo di dimissioni… mi viene da ridere. Abbiamo parlato di cose - di fatti e siamo d’accordo su tutto” : “Abbiamo costruito. Accordo su tutto. Mi diverto come un matto a leggere che si dimettono tizio e caio. Abbiamo accordo su ulteriori riduzioni fiscali rimanendo nei limiti auspicabilmente graditi alla Commissione Europa. Abbiamo parlato di cose, di fatti”. Così Matteo Salvini dopo il vertice a Palazzo Chigi. L'articolo Manovra, Salvini: “Leggo di dimissioni… mi viene da ridere. Abbiamo parlato di cose, di fatti e siamo ...

Manovra - Salvini : 'Per Bruxelles siamo il governo dell'imprevisto ma non caleremo le braghe' : "Tutti gli impegni che abbiamo preso con gli italiani per una politica migliore che costa meno diventeranno realtà", ha concluso.

Salvini : "Per l'Ue siamo il governo dell'imprevisto" | Manovra - stasera vertice decisivo : "Niente ecotassa - non è nel contratto" | Di Maio : "Sono ore cruciali" : Il ministro dell'Interno a Roma per "portare a casa un risultato che sarà di esempio anche a tutti gli altri governi e popoli europei".