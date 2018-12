Pecoraro | «Mazzoleni non ha voluto sospendere Inter-Napoli»

ilnapolista

: Pecoraro: «Mazzoleni non ha voluto sospendere #InterNapoli» - napolista : Pecoraro: «Mazzoleni non ha voluto sospendere #InterNapoli» - nello_paolo : RT @CalcioNapoli24: -

(Di venerdì 28 dicembre 2018) L’vista a Repubblica Giuseppe, procuratore federale, ha confermato oggi la sua versione dei fatti: secondo luiandava sospesa. Ecco le dichiarazioni più significative della suavista a Repubblica: «Il regolamento è stato violato, il gioco andava sospeso. È stato un errore. Ci sono delle normative ben precise e non sono state rispettate».Chi non ha rispettato le leggi? «Non i miei uomini, a San Siro erano in servizio tre ispettori della Procura e hanno svolto il loro compito nel migliore dei modi. Ho raccolto tutte le informazioni necessarie. I due ispettori dislocati sotto le curve sono stati i primi a prendere nota dei cori razzisti e degli ululati contro Koulibaly. Poi èvenuto anche il terzo mio collega, che era sistemato invece a metà campo. Per tre volte quelli delhanno chiesto che la partita fosserotta. Per questo ...