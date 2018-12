Modifiche alla viabilità per il Capodanno udinese

Robur Siena-Pro Piacenza - Modifiche alla viabilità : In occasione della partita di calcio Robur Siena-Pro Piacenza, in programma per le ore 14,30 di domenica prossima, 30 dicembre, sono state disposte alcune modifiche alla viabilità urbana. L'area ...

Manovra - sprint finale con retromarcia sull'Ires. Conte : a gennaio Modifiche alla norma : L'annuncio del premier sulla scia delle polemiche e proteste provenienti da Chiesa e Terzo settore. Proteste delle opposizioni che chiedono ulteriori chiarimenti - A gennaio il governo porrà mano alle ...

Dalle pensioni al gioco online : ecco le Modifiche alla manovra : Per centrare i nuovi saldi concordati con Bruxelles, che portano il deficit dal 2,4% al 2% circa, realizzando risparmi per 10,25 miliardi nel prossimo anno, il governo è pronto a introdurre alcune ...

Cina : seguiamo da vicino le Modifiche apportate dalla Germania al suo sistema di controllo degli investimenti esteri : In merito, Hua Chunying ha affermato che, due delle principali economie al mondo, la Cina e la Germania hanno la responsabilità di salvaguardare congiuntamente il libero scambio e il multilateralismo,...

Sicilia. Lupo a Miccichè : Modifiche alla legge elettorale? Problema maggioranza Musumeci è crisi politica : "Il presidente Miccichè vuole modificare la legge elettorale per garantire una maggioranza alla coalizione di governo? Ma nel caso del governo Musumeci il Problema è tutto politico: i deputati della ...

Juncker all'Italia : nessuna procedura solo se il Parlamento approverà le Modifiche alla manovra : ... Jean-Claude Juncker, e i commissari Valdis Dombrovskis e Pierre Moscovici hanno inviato al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e al ministro dell'Economia, Giovanni Tria. 'Prendiamo ...

Manovra - Ue accetta le Modifiche : stop alla procedura d'infrazione : Il collegio dei commissari europei, riunito stamani a Bruxelles, ha deciso di non avviare oggi la procedura per debito (Edp in gergo) nei confronti dell'Italia, si apprende da alcune...

Pensioni - Matteo Salvini spiega come funzionerà la quota 100 dopo le Modifiche alla manovra : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, spiega come funzionerà la quota 100 per l'anticipo Pensionistico dopo le modifiche alla legge di Bilancio. La misura partirà a inizio 2019, tra febbraio e marzo - assicura - e ne avrà diritto "circa mezzo milione di italiani senza alcuna penalizzazione".Continua a leggere

Pallanuoto - le reazioni di Sandro Campagna e Fabio Conti alle Modifiche regolamentari : “Non un danno per le Nazionali” : Le modifiche regolamentari della Pallanuoto interesseranno da vicino naturalmente anche Settebello e Setterosa: i due CT, Sandro Campagna e Fabio Conti, intervistati da wpdworld.com hanno affermato di non essere preoccupati dal differimento dell’adozione delle nuove regole da parte di LEN e FIN rispetto a quanto farà la FINA, che giocherà con le nuove regole World League e Mondiali, le prime rassegne ad assegnare pass olimpici per Tokyo ...

Pallanuoto - cambiano le regole! Svolta rivoluzionaria - ecco tutte le novità e le Modifiche : La città di Hangzhou, in Cina, sarà la sede degli imminenti Mondiali di nuoto in vasca corta, ma soprattutto tra sabato ed oggi ha visto svolgersi il Congresso straordinario della FINA, che oggi ha approvato importanti modifiche al regolamento della Pallanuoto: la proposta è stata promossa con 161 sì, 6 astenuti e 2 no. ecco, dal sito ufficiale della FIN, quali sono le nuove regole introdotte oggi dal massimo organismo mondiale: – Il ...

[Il punto] Ecco le Modifiche alla legge di Bilancio che l'Europa chiede all'Italia : Procede a ritmo serrato e nell'ombra il confronto tra la Commissione europea e il governo italiano sulla legge di Bilancio. Bruxelles ha presentato a Roma la lista delle modifiche da apportare alla ...

UEFA - Uva spiega : “lievi Modifiche alla Champions - la 7ª della Serie A andrà nella terza competizione europea” : Michele Uva, vicepresidente UEFA, ha parlato delle modifiche che verranno apportate alle coppe europee dai prossimi anni Michele Uva, vicepresidente UEFA, ha parlato dei cambiamenti che verranno apportati alle coppe europee nei prossimi anni. Come noto verrà introdotta la terza competizione per club, che già in passato c’era con l’antica Coppa delle Coppe. Stavolta però il format sarà differente: “Ne abbiamo lavorato per ...

Manovra - ok della Camera alla fiducia Al Senato ci saranno molte Modifiche : "Tria deve restare, squadra che vince non si cambia". Lo dice Luigi Di Maio, smentendo le voci "che attribuiscono ai Cinque Stelle la volontà di far dimettere il ministro dell'Economia" Segui su affaritaliani.it

Ponte dell'Immacolata - Modifiche alla circolazione. Mercatini in Via Filippeschi : Per le manifestazioni legate al programma Natale 2018 che si svolgeranno ad Orvieto, nel Ponte dell'Immacolata, la circolazione nel centro storico è così disciplinata: - nella giornata di sabato 8 ...