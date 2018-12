Incendio all' Iit | rivendicazione degli anarchici Fai | È solo l' inizio

Incendio alla periferia di Parigi : morte 2 bambine e una ragazza : Grave Incendio nella serata di ieri in un’abitazione di Bobigny, in Seine-Saint-Denis, alla periferia di Parigi: sono morte due bambine di 3 e 7 anni e una ragazza di 20. Altre due persone sono state ricoverate e versano in gravi condizioni, altre due hanno riportato ferite leggere. Non si conoscono ancora le cause dell’Incendio che i vigili del fuoco sono riusciti a circoscrivere e poi spegnere in circa due ore. L'articolo Incendio ...

Norman Atlantic - chiesto rinvio a giudizio di 32 indagati a quattro anni dall’Incendio del traghetto. “C’è il rischio prescrizione” : quattro anni per decidere chi, secondo la procura di Bari, ha responsabilità nel naufragio del Norman Atlantic e nel caos che scoppiò a bordo dopo che l’incendio distrusse il traghetto, provocando 31 morti (12 accertati, più 19 corpi mai ritrovati) e 64 feriti. Era la notte tra il 27 e il 28 dicembre 2014 quando, a largo delle coste albanesi, da un camion che viaggiava sulla motonave gestita dalla compagnia greca Anek Lines si ...

Incendio a Senna Comasco - distrutto deposito Green Farm : allarme per nube di fumo / FOTO : Senna Comasco , Como, , 25 dicembre 2018 - Notte di Natale di lavoro per i vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare diverse ore prima di riuscire a domare un grosso Incendio che ha completamente ...

Allarme Incendio - nella notte - al "Burger King" di Borgo San Dalmazzo : intervento dei Vigili del fuoco : I Vigili del fuoco di Cuneo sono intervenuti, nella notte, per un Allarme incendio partito all'interno dello stabile che ospita uno dei punti della catena "Burger King". Una volta giunti sul posto, i ...

Salva i figli dall'Incendio - madre muore dopo due settimane di agonia : Dal 5 dicembre scorso la donna si trovava ricoverata in condizioni disperate: ha sacrificato la propria vita per spegnere le...

Formazione per la lotta antIncendio per gli Allievi Marescialli del XXI corso “Esempio” : Viterbo. Il 14 dicembre, presso la Caserma “Soccorso Saloni”, sede della Scuola Sottufficiali dell’Esercito, si è concluso il corso di

Scoppia Incendio in casa : anziano muore tra le fiamme Il rogo partito dalle luci dell'albero : di Ermanno Amedei Una persona é morta questa mattina nell'incendio di un appartamento in piazza di Corte ad Ariccia. L'incendio si é sviluppato in un appartamento al terzo piano e la vittima é un ex ...

Roma - l’allarme degli esperti : “Più rischi di asma e infarto dopo l’Incendio del Tmb Salario” : Più rischi di attacchi d’asma ma anche di infarti e ictus, nella capitale, per le persone più fragili, con problemi respiratori e cardiovascolari. Colpa dell’aumento dei livelli di diossina e di polveri legato all’incendio del Tmb Salario a Roma. Ad esprimere la preoccupazione dei medici per i propri pazienti è Laura Reali, pediatra di famiglia di Roma dell’Associazione culturale pediatri (Acp) e dell’Isde medici ...

Roma - Incendio nell’ospedale Spallanzani : muore paziente - evacuato reparto : Tragedia all’ospedale Lazzaro Spallanzani dove un paziente è morto carbonizzato nella stanza dove era ricoverato. Ancora non chiare le cause, forse l’uomo si sarebbe dato fuoco volontariamente, forse si è addormentato con una sigaretta accesa. L’allarme, su segnalazione dall’interno del nosocomio del Portuense, è scattato oggi intorno alle 16,30 e sono subito intervenuti i vigili del fuoco con ben tre squadre, gli agenti di polizia ...

Venezia - Incendio in casa : muore donna - il rogo causato forse dalle luci di Natale : Una donna di 46 anni, Paola Castellet, è morta stamattina, alle prime luci dell'alba, a causa di un incendio divampato nella sua abitazione di Concordia Veneziana, comune alle porte del capoluogo veneto. Secondo una prima ricostruzione, il rogo sarebbe stato causato da un malfunzionamento delle luci di Natale. La donna, in un primo momento, era uscita dall'appartamento, ma poi - per motivi ancora da accertare - sarebbe rientrata. Salve le due ...

La Lega alle prese con l’Incendio del Tmb : Roma. “E’ un disastro”, dice d’istinto, quasi senza pensarci. Poi si ferma, ci ripensa. “Anzi no, due disastri. Complementari tra loro”. E insomma Maurizio Politi non se la prende solo con Virginia Raggi, se gli si chiede un giudizio sull’incendio del Tmb di via Salaria. “Intendiamoci – spiega il co

Vasto Incendio di sterpaglie in via Scarfoglio tra Napoli e Pozzuoli : il fumo visibile dalla Tangenziale : Pozzuoli - Un incendio sta interessando da circa un'ora e mezza la zona di via Scarfoglio di confine tra i comuni di Napoli e Pozzuoli. Moltissime le telefonate giunte al numero 115 dei vigili del ...

