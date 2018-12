Hanno perso 3 figli per una rara malattia | insultati sul web

Hanno già perso tre figli - la stessa malattia sta uccidendo anche Jade. Insultati : “Sterilizzatevi” : La sindrome di Leigh ha già ucciso i fratellini di Jade. Si tratta di una malattia neurologica progressiva per cui non esiste cura. "Non sappiamo quanto rimane a nostra figlia. Potrebbe andare a letto una sera e non svegliarsi più” ammette il padre. "Nessuno dei nostri figli era programmato, noi non crediamo nell'aborto" dice l'uomo.Continua a leggere

Etna - terremoto Catania : oltre 600 sfollati ed evacuazioni nella notte - centinaia di persone Hanno scelto di dormire in auto : Prima notte trascorsa lontano dalle proprie case per oltre 600 persone nel Catanese, a causa del terremoto magnitudo 4.9 delle 03:19 del 26 novembre: centinaia di persone hanno preferito dormire in auto, nei pressi della propria abitazione, per paura di altre scosse. La notte è stata relativamente tranquilla. Sono stati registrati diversi eventi ma tutti di bassa intensità. Prosegue anche l’eruzione dell’Etna con la presenza di ...

VINCENZO MOLLICA/ 'Ho messo passione e fatica nel lavoro. Molte persone mi Hanno dato tanto' - Che tempo che fa - : VINCENZO MOLLICA ospite a Che tempo che fa nell'ultima puntata dell'anno: la sua carriera di giornalista e storico volto del Tg1 e il dramma della vista.

Due persone sono state arrestate per aver utilizzato i droni che Hanno causato la chiusura dell’aeroporto di Gatwick : Venerdì 21 dicembre due persone, un uomo e una donna, sono state arrestate con l’accusa di aver utilizzato i droni che hanno causato la chiusura dell’aeroporto di Gatwick, vicino a Londra. Lo ha reso noto la polizia del Sussex, specificando

Le dieci persone che Hanno segnato la scienza del 2018 : Da Jess Wade, la fisica che ha riscritto centinaia di pagine Wikipedia per ripristinare la parità di genere, a He Jiankui, lo scienziato che ha appena annunciato di aver modificato il genoma di due ...

La bufala delle 500mila persone che Hanno abboccato al falso sito per il reddito di cittadinanza : Per verificare la notizia relativa ai 500mila "boccaloni" che hanno richiesto il reddito di cittadinanza sul falso sito IMPS, Fanpage.it ha contattato anche il Ceo di Ars Digitalia, Domenico Neto, che ci ha spiegato: "Quel dato non è stato diffuso da noi, il sito ha avuto poco più di 800mila visualizzazioni e il dato indica sostanzialmente gli accessi al portale".Continua a leggere

Toscana - entro Natale legge contro il dl Salvini. Rossi : “Migranti sono persone e Hanno diritto a salute - casa e istruzione” : Una legge regionale per neutralizzare gli effetti del decreto Sicurezza. E’ questa l’idea del Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi che “entro Natale” presenterà in giunta una proposta di legge per tutelare i migranti (regolari e non) dopo l’entrata in vigore del decreto legge che prevede una stretta sull’immigrazione e sulla protezione internazionale dei nuovi sbarcati. Nel testo ad hoc che sarà varato dalla giunta regionale prima delle ...

Champions League - Inter e Napoli Hanno perso 9 - 5 milioni : ecco cosa servirà per recuperarli : L’eliminazione di Inter e Napoli dalla Champions League è costata ai due club 9,5 milioni di mancato incasso. La più importante competizione europea per club ha comunque fruttato consistenti introiti alle due società – 56 milioni per i nerazzurri e 46 per gli azzurri – che ora dovranno cercare di andare il più lontano possibile in Europa League per recuperare la somma già citata. L’accesso agli ottavi comporterebbe ...

IMBATTUTE D’EUROPA. Quali squadre non Hanno ancora perso in campionato nel nostro continente? : Il big match tra Juventus e Inter di venerdì scorso ha segnato un record straordinario per la Serie A: col successo per 1-0 all’Allianz Stadium i bianconeri hanno timbrato ufficialmente la miglior partenza di sempre nelle prime 15 giornate, con 43 punti frutto di 14 vittorie e 1 pareggio. ancora, dunque, nessuna sconfitta per CR7 & co.Ma la Juve non è l’unico club del nostro continente a non aver ancora perso una partita di ...

Perché le banche italiane Hanno perso un terzo del valore : La politica fiscale italiana è un grave handicap per le banche, ma la loro valutazione soffre anche di una bassa redditività legata al declino del modello di business tradizionale, accentuato da una ...

Concerto di Sfera Ebbasta ad Ancona : 6 persone Hanno perso la vita e più di 100 feriti : <3 The post Concerto di Sfera Ebbasta ad Ancona: 6 persone hanno perso la vita e più di 100 feriti appeared first on News Mtv Italia.

