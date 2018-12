Accende un braciere per scaldarsi | quarantenne muore per il monossido

ravennaedintorni

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Un uomo di quarant'anni, Abtellatif Aboufaris, è morto in ospedale per le conseguenze di un'intossicazione didi carbonio. La tragedia è avvenuta ieri a Faenza in uno stabile di via Achille ...