Vivere nello Spazio | come ci stiamo preparando a colonizzare Marte

Sara Anzanello - la lettera dell’ex azzurra del volley : “Il mio sogno è Vivere. Senza grandi pretese - ma Vivere” : “Io sono qui per lottare, mai mollare, crederci sempre come ho fatto in tutta la mia vita”. Termina così la lettera scritta da Sara Anzanello, la giocatrice di pallavolo morta a 38 anni lo scorso 25 ottobre. Un racconto del suo stato d’animo per aver saputo di dover fare un altro trapianto, dopo il primo subito d’urgenza nel 2013 a causa di una gravissima forma di epatite contratta in Azerbaigian. “Perché ...

L'ultima lettera di Sara Anzanello - pallavolista morta a 38 anni : "Sogno di poter Vivere" : "Sogno di poter vivere. Semplicemente vivere, passeggiare, stare all'aria aperta". Sara Anzanello, pallavolista della nazionale medaglia d'oro nel 2002, è morta a 38 anni per un tumore. Una battaglia persa ma combattuta fino alla fine. L'azzurra, dopo il trapianto di fegato del 2013 a causa di un'epatite fulminante, era tornata in campo l'anno successivo. Un mese fa, poi, una nuova diagnosi: linfoma. A poche ore dalla morte, la famiglia ...

L’ultimo messaggio di Sara Anzanello : “Vivere - senza grandi pretese - ma Vivere” : “Vivere, senza grandi pretese, ma vivere”. Parlava così Sara Anzanello prima della sua ultima battaglia, quella più dura, fuori dal campo di pallavolo. Una lotta difficile da cui è uscita, purtroppo, sconfitta, ma lanciando un messaggio importante e diventando un simbolo per tante persone che non accettano di arrendersi nemmeno di fronte al destino più crudele. 38 anni, un sorriso dolce e tanta grinta, Sara Anzanello aveva la stoffa ...