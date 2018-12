Titoli tech | fondamentali per sollevare i mercati Usa nel 2019

Wall Street avanza : distensione tensioni commerciali aiuta Titoli tech e industriali : Il balzo dei titoli principali del comparto tecnologico più esposti al mercato della Cina e il progresso nei colloqui tra le prime due potenze al mondo hanno aiuta to l'indice Nasdaq a spingersi in ...

Titoli tech in fase «orso» - Wall Street azzera i guadagni del 2018 : A livello macro gli investitori sono preoccupati dei segnali di un rallentamento dell'economia americana, previsto da gran parte degli analisti nella prima metà del prossimo anno. Un aiuto in questo ...

Titoli tech in fase «orso» - Wall Street azzera i guadagni del 2018 : I Titoli delle società tecnologiche, che per mesi hanno spinto i rialzi della Borsa americana, continuano ad andare giù e anche questa volta, ma in negativo, condizionano l’andamento degli altri listini...