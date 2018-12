Si puo` ancora essere ultras oggi? : Sembra quasi che tutto avvenga, in questi anni, all’insegna di una fatalità necessaria, di una regola confusamente avvertita come qualcosa di più grande da rispettare. Antonio Roversi, Calcio, tifo e violenza, 1992 1968, cinquant’anni fa. A Milano, in Curva Sud, sulla rampa 18, compare uno strisci

Ciclismo - Giuseppe Martinelli fa i pronostici della prossima stagione : “Froome sarà ancora il numero uno - Moscon può diventare super - Thomas non si ripeterà” : La stagione 2019 di Ciclismo è ormai alle porte e si iniziano a fare i pronostici su cosa accadrà nel prossimo anno. Tra coloro che conoscono meglio questo sport troviamo Giuseppe Martinelli, uno dei direttori sportivi più importanti degli ultimi trent’anni. Da Marco Pantani a Fabio Aru, passando per Gilberto Simoni, Damiano Cunego e Vincenzo Nibali, la lista dei corridori diventati campioni sotto la sua guida è davvero lunghissima. In ...

Ecco perché lo spread può scendere ancora - ma non troppo : Rispetto ai 328 punti base che lo spread tra BTp e Bund ha toccato il 20 novembre, i 257 attuali rappresentano un cambio di livello non indifferente. Ma resta elevato: l’Italia paga 1,45 punti percentuali di interessi in più della Spagna e 1,16 in più del Portogallo per finanziarsi a 10 anni. Ecco perché lo spread scende, ma non più di tanto...

Rimpicciolire le cose tipo Ant-Man si può? Non ancora ma ecco i primi incoraggianti risultati : Un'affermazione del tutto condivisibile, perché i materiali usati sono all'ordine del giorno nei laboratori di tutto il mondo: il laser utilizzato non ha proprietà particolari, e il gel è lo stesso ...

Macron può diventare - ancora - l'alibi delle pazzie di Salvini e Di Maio : Roma. Come Bill Murray nel Giorno della marmotta di "Ricomincio da capo". Sembra di essere tornati a settembre, quando si discuteva di una manovra tutta da scrivere, dei provvedimenti da inserire e ...

Persona 5 per Nintendo Switch? Reggie Fils-Aime non può ancora sbilanciarsi : Dopo il reveal di Joker come primo Personaggio DLC per Super Smash Bros. Ultimate, molti giocatori si stanno chiedendo se vedremo un porting di Persona 5 su Nintendo Switch. Il presidente di Nintendo of America, Reggie Fils-Aime, non può ancora sbilanciarsi, ma la sua vaga risposta lascia sicuramente la porta aperta.Parlando con IGN, a Fils-Aime è stato chiesto se possiamo aspettarci un porting di Persona 5 su Nintendo Switch ed ecco la sua ...

Iachini - Empoli può fare ancora meglio : ANSA, - Empoli, FIRENZE,, 9 DIC - Beppe Iachini sta volando col suo Empoli, con dieci punti in quattro gare, ma nega di avere una ricetta particolare: "Segreti non ce ne sono, se non il lavoro sul ...

Pd - Zingaretti : “Da Minniti coerenza. Renzi via? Non partecipo a chiacchiericcio - può ancora portare grande contributo” : “La scelta di Marco Minniti di ritirarsi dalla corsa alla segreteria Pd? Da lui c’è stato un atto di coerenza e responsabilità rispetto alle cose che aveva detto fino a oggi, cioè un impegno con spirito di servizio per provare a unire. Credo rimanga una straordinaria risorsa che penso farà parte, per quanto mi riguarda, del nuovo gruppo dirigente che dovremmo costruire dopo il Congresso”. Così il presidente della Regione Lazio ...

Spataro attacca ancora Salvini : "Solo la procura può informare" : Armando Spataro non demorde: nonostante Matteo Salvini abbia spiegato che era stato informato dalla questura dell'operazione di polizia che ha portato in manette alcuni esponenti della cosiddetta ...

Chiambretti - la scrittrice Cantini fa - ancora - scandalo e insulta Luxuria : 'Non puoi parlare - non sei donna' : Alessandra Cantini, la scrittrice livornese regina delle provocazioni torna da Chiambretti e fa , ancora, scandalo. Protagonista della rubrica 'Quello che le donne non dicono', con Vladimir Luxuria ...

Mazzarri - il Toro col tridente funziona. Ma Zaza può fare ancora meglio... : Particolare non insignificante nell'economia del gioco dei rossoblù. Ne esce fuori una partita assai fisica e rude . Il Torino marca inizialmente una certa supremazia territoriale che però non ...