La curcuma | antibiotico ma anche “Prozac” naturale | ecco la ricetta di una delle bevande

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Le proprietà dellae del suo principio attivo, la curcumina, sono ormai conclamate: migliora l’umore, riduce l’ansia, il nervosismo e i sintomi depressivi. Si tratta dunque di una spezia della salute con la quale preparare tisane oadatte ai bambini come il golden milk, con latte e miele, che è un efficacecontro tosse e raffreddore. Ma non solo, perché lautile a migliorare la memoria e ha proprietà antinfiammatorie e antiossidanti. Può abbassare il colesterolo e secondo alcuni studi sarebbein grado di fermare la crescitacellule pre-cancerose. Inoltre è utileper curare sintomi depressivi e nervosismo.Secondo una ricerca condotta nel 2015, la curcumina, il principio attivo della spezia, sarebbe un valido aiuto per combattere malumore e stress, riuscendo a ridurre i sintomi generali della depressione ...