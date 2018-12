Inter | non è esclusa la cessione di Nainggolan RUMORS

Inter : "No al razzismo. Chi non lo accetta non è uno di noi" : L'Inter non ci sta. La società nerazzurra si dissocia da quanto avvenuto durante Inter-Napoli e prende una posizione sulle successive sanzioni del giudice sportivo . Il club, in un comunicato stampa ...

L'Inter : 'No alla discriminazione. Chi non lo accetta non è uno di noi' : L'Inter è presente in 29 paesi del mondo, dalla Cambogia alla Colombia, dove oltre diecimila bambini sono coinvolti nel progetto Inter Campus, che ha l'obiettivo di restituire loro il diritto al ...

Inter : 'Milano è inclusione. Chi non lo accetta non è uno di noi' : L'Inter è presente in 29 paesi del mondo, dalla Cambogia alla Colombia, dove oltre diecimila bambini sono coinvolti nel progetto Inter Campus, che ha l'obiettivo di restituire loro il diritto al ...

Inter - comunicato UFFICIALE : "Chi non accetta la nostra storia - non è uno di noi" : p>Inter NAPOLI comunicato UFFICIALE / Era attesa ed è arrivata nel tardo pomeriggio la netta presa di posizione da parte della società dell' Inter che, il giorno seguente i brutti episodi di cronaca ...

Inter condanna i cori razzisti : 'Noi siamo integrazione - accoglienza e futuro. Chi non lo accetta non è con noi' : 'Inter vuol dire integrazione, accoglienza e futuro. La storia di Milano è fatta di questo, di inclusione e di rispetto. Chi non comprende la nostra storia, questa storia, non è con noi'. L'Inter ...

L'Inter prende le distanze dalla Curva : 'Chi non comprende la nostra storia non ci appartiene' : L'Inter è presente in 29 paesi del mondo, dalla Cambogia alla Colombia, dove oltre diecimila bambini sono coinvolti nel progetto Inter Campus , che ha l'obiettivo di restituire loro il diritto al ...

Etna - terremoto Catania : “Il sisma non è prevedibile - ma siamo sempre pronti all’Intervento” : “siamo orgogliosi come Paese: noi ci siamo nell’emergenza e nella prevenzione. siamo sempre presenti e pronti a intervenire. E lo abbiamo fatto anche questa volta”. Lo ha detto il capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, alla conferenza stampa, in prefettura a Catania, sull’emergenza Etna, con i ministri Matteo Salvini e Luigi Di Maio. “Il Piano di protezione civile non prevede un piano per il ...

Il questore e Mazzoleni non hanno parlato prima di Inter-Napoli? : La giornata nera del calcio italiano Non si può archiviare facilmente quello che è accaduto ieri a Milano, e nel mondo del calcio. Non sarà sufficiente la sentenza della giustizia sportiva e i provvedimenti del questore di Milano, che pure si annunciano rigorosi. Non lo sarà perché la miopia e gli interessi indicibili del mondo del calcio hanno provocato guasti profondi nella società. E oramai il mondo delle curve, che hanno sempre avuto una ...

Roma - Monchi : 'Zaniolo? All'Inter non sono scemi ma per Nainggolan...' : Il direttore sportivo della Roma Monchi ha parlato dell'affare Zaniolo-Nainggolan con l' Inter ai microfoni di Sky Sport: ' Mentre facevamo la trattativa avevamo due richieste, Radu e Zaniolo. Radu però era già stato girato al Genoa. L'Inter non voleva vendere Zaniolo, mica sono scemi, ma volendo al contempo ...

Mazzoleni non poteva non sapere degli scontri prima di Inter-Napoli : La giornata nera del calcio italiano Non si può archiviare facilmente quello che è accaduto ieri a Milano, e nel mondo del calcio. Non sarà sufficiente la sentenza della giustizia sportiva e i provvedimenti del questore di Milano, che pure si annunciano rigorosi. Non lo sarà perché la miopia e gli interessi indicibili del mondo del calcio hanno provocato guasti profondi nella società. E oramai il mondo delle curve, che hanno sempre avuto una ...

Parla la madre di Ciro Esposito : "Sono avvilita e sconvolta - allo Stato non Interessa il tema della violenza" : Leardi è impegnata con la sua associazione 'Ciro Vive' pee trasmettere ai giovani i valori dello sport e messaggi contro la violenza dentro e fuori gli stadi, nel ricordo del figlio Ciro Esposito, ...

Morto tifoso Interista - Pierpaolo Marino a CalcioWeb : “non basta il daspo” : Ultima giornata di campionato drammatica in Serie A, il turno si è concluso con il match tra Inter e Napoli, successo dei nerazzurri ma anche momenti di grande tensione con gli scontri tra tifosi prima del match. In mattinata è Morto un tifoso nerazzurro, adesso si valuta anche la sospensione del campionato. Il supporter dell’Inter nella serata di ieri è stato investito da un van di tifosi del Napoli che provavano a fuggire dagli ...

Inter - Nainggolan non parte : Le possibilità che un club garantisca all'Inter la cifra di 45 milioni complessiva che servirebbe all'addio sono nulle secondo la Gazzetta dello Sport.

Tifoso Interista morto - Gravina : “alcune dichiarazioni non saranno più tollerate” : Notizia shock nelle ultime ore, è morto il Tifoso dell’Inter in seguito agli scontri prima del match tra Inter e Napoli. Ecco le parole del neo-presidente della Figc, Gabriele Gravina come riporta Il Messaggero: “Questo clima non è il mio. Qui serve qualcosa di molto radicale perché in campo e fuori in questo weekend che doveva essere di festa ho visto e sentito cose inaccettabili per me, per il mio modo di essere e fare il ...