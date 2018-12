Ian Curtis in un party di Natale | spunta una foto inedita del frontman dei Joy Division

optimaitalia

(Di giovedì 27 dicembre 2018)Con grande gioia e stupore per i fan di una delle band più influenti del post punk e della dark wave, sulla rete è comparsa unadi Ianin undi, immortalato con i colleghi del centro per l'impiego di Macclesfield. Ildei Joy, infatti, aveva lavorato come impiegato a Manchester e Macclesfield e il suo compito era quello di raccogliere richieste di lavoro da parte di utenti con disabilità fisiche e mentali.Laè comparsa sul profilo di Geoff Lloyd, conduttore radiofonico, che ha spiegato che l'immagine è comparsa su un gruppo Facebook dedicato alla città di Macclesfield, pubblicata da un utente. Il padre di quest'ultimo, infatti, lavorava presso il centro dell'impiego e nellaveniva immortalato durante undiin azienda. Tra i colleghi c'era anche Iane larisale agli anni '70. Ladell'autore ...