romadailynews

: De Priamo (FDI): emergenza rifiutia #Roma, Raggi riferisca in Campidoglio: Roma – “Quanto… - romadailynews : De Priamo (FDI): emergenza rifiutia #Roma, Raggi riferisca in Campidoglio: Roma – “Quanto… -

(Di giovedì 27 dicembre 2018)– “Quanto sta accadendo in queste ore dove in diversi quadranti della citta’, Centocelle, Montesacro, Prati e Tor Sapienza, dove sono stati appiccati incendi dolosi e’ preoccupante. Cassonetti ricoperti dai rifiuti e incendiati, i servizi di spazzamento e raccolta a rilento, la Capitale affoga e la stampa internazionale ci irride come ha titolato il New York Times parlando di ‘in rovina’ “.“La vicenda dei roghi e’ frutto dell’incapacita’ grillina dovuta alla gestione dell’raccolta rifiuti di questi giorni. Non vorremmo che tale situazione degenerasse nelle prossime ore, e con l’approssimarsi dell’ultimo dell’anno dove ci sara’ piu’ produzione di rifiuti, pertanto come Fdi chiediamo un Consiglio comunale straordinario per affrontare la questione, alla presenza sia ...