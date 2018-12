: Breaking News #Tunisia, un fermo per la morte reporter - Cyber_Feed : Breaking News #Tunisia, un fermo per la morte reporter -

C'è unper ladel giovaneprecario, Abdelrazzak Zorgui, immolatosi con il fuoco lunedì sera a Kasserine,in, per protestare contro la sua situazione sociale drammatica e la marginalizzazione della regione. Lo afferma il portavoce del tribunale di Kasserine,Achref Youssefi. "Le indagini proseguono per fare luce su tutte le circostanze del dramma" e "nei confronti delle persone implicate nei fatti". I reati contestati sono: istigazione al suicidio, omissione di soccorso,concorso in omicidio,omicidio.(Di mercoledì 26 dicembre 2018)