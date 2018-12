Sisma di magnitudo 4 8 nel Catanese Crolli e danneggiamenti

Paura nella notte per un Sisma nel catanese di magnitudo 4.8. Piccoli crolli in diversi paesi - gente in strada : Il sisma è stato registrato alle 3:19 con ipocentro a solo 1 km di profondità ed epicentro vicino Viagrande. diversi i crolli in abitazioni. A Santa Venerina è caduta la statua del campanile di una ...