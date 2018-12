Rubate le chitarre ad un membro dei Negrita

Blastingnews

(Di mercoledì 26 dicembre 2018) Enrico Salvi, in arte Drigo,dei, ha dovuto subire oggi un brutto furto dalla propria abitazione, che lo ha colpito profondamente.Il furto delleIl reato è stato compiuto ad Arezzo. I ladri si sono introdotti nell'abitazione di Drigo ed hanno portato via ledell'artista. Salvi ha prontamente denunciato il furto ed è stato comprensibilmente molto colpito dall'accaduto.Ha infatti scritto sui social di sperare ancora di ritrovare i suoi strumenti musicale che egli considera non solo strumenti di lavoro ma vere e proprie compagne di vita. Le indagini sono ovviamente in corso ma il musicista ha già voluto scrivere il suo dolore per l'accaduto, spiegando che per un artista lo strumento musicale non è di certo un oggetto qualsiasi, ma è una parte del proprio essere che vibra insieme a lui. L'uomo ha infine dichiarato che lui stesso si fermava a guardarle ...