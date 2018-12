Netanyahu non andrà giuramento Bolsonaro

SALVINI IN ISRAELE - INCONTRO CON Netanyahu MA NON CON PRESIDENTE RIVLIN/ Polemica - 'non è persona gradita' - IlSussidiario.net : SALVINI in ISRAELE, INCONTRO con NETANYAHU ma non con PRESIDENTE RIVLIN. Quotidiano Haaretz, 'non è persona gradita'. Polemiche, ma il portavoce smentisce.

Migranti : Netanyahu - Israele non firmerà patto Onu :

Israele - Bennett non si dimette : governo di Benjamin Netanyahu resta in piedi : Il suo partito, Focolare ebraico, aveva detto chiaro e tondo che se il ministero della Difesa non fosse andato a lui, la crisi sarebbe stata inevitabile. Invece Naftali Bennett non si dimette e il governo Netanyahu per ora resta in piedi. Con un annuncio a sorpresa, questa mattina il ministro dell’Istruzione israeliano ha annunciato che non lascerà la coalizione guidata dal premier del Likud, che domenica ha assunto la guida del ministero della ...

