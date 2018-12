Emergenza rifiuti | Piunti chiede alla Provincia di utilizzare le discariche di Relluce e

Roma - Emergenza rifiuti a Natale e in periferia : protesta in piazza Venezia : protesta nella notte tra 23 e 24 dicembre a piazza Venezia del Collettivo militant. «Da mesi - scrivono gli attivisti che hanno sistemato sacchi della spazzatura davanti all'albero di Natale del ...

Rifiuti - Ministro Costa : “Nessuna Emergenza a Roma - la soluzione c’è” : “Non c’è un’emergenza Rifiuti a Roma, ma uno stato di sofferenza che già da domani mattina dovrebbe trovare soluzione. Ho sentito sia il sindaco Raggi che il presidente Zingaretti ed entrambi nei fatti mi stanno dimostrando che la vogliono risolvere subito tanto che si sta discutendo materialmente come collocare i Rifiuti fino a quando non si trova una soluzione migliore per il picco di Natale. Mi pare di aver capito che questa ...

Incendio in impianto rifiuti a Roma - Ministro Costa : “Al momento non c’è situazione di Emergenza” : “Sono venuto appena saputo di questa vicenda, ognuno deve fare le cose per la propria competenza, al meglio possibile. Posso dire che al momento non c’è una situazione di emergenza. Ci sono le centraline Arpa in funzione, rassicuriamo che il monitoraggio prosegue“: lo ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa durante la conferenza stampa a Roma, dove si è sviluppato l’Incendio dell’impianto di ...

Emergenza rifiuti a Roma - Virginia Raggi chiede aiuto alle altre regioni italiane : La situazione rifiuti, a Roma, assomiglia sempre più ad un'Emergenza. E per provare a risolverla, Virgilia Raggi chiede aiuto al resto del paese: "Sto andando a verificare di persona la situazione. Voglio lanciare un appello a tutte le città del Lazio e alle altre regioni per collaborare in questo momento, soprattutto alla vigilia di Natale, per supportare Ama nel risolvere temporaneamente e nel minor tempo possibile questa ...

