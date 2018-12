Morto in montagna | anche ipotesi omicidio

Trovato Morto Mattia - il 30enne scomparso dopo una gita in montagna| Chi era : Il 30enne aveva preso in affitto il rifugio per trascorrere una breve vacanza. Ancora nessuna notizia sulle cause del decesso

Incidenti montagna : trovato Morto l’uomo disperso nel Tarvisiano : È stato ritrovato senza vita l’escursionista disperso da domenica 9 dicembre nel Tarvisiano. Lo comunica in una nota il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Fvg. L’uomo, di 44 anni, di Tarvisio, è stato avvistato intorno alle 14 in fondo ad un canale a quota 1200 metri da uno dei due elicotteri della Protezione Civile che perlustravano la zona. Di origini toscane, l’escursionista si era recato ieri sul sentiero 511 ...

Incidenti in Montagna : cacciatore trovato Morto in Alto Adige : In Alto Adige la scorsa notte è stato trovato morto un cacciatore, ai piedi di un pendio nei pressi di Castelrotto. L’allarme era scattato in serata, quando l’uomo non ha fatto rientro a casa. Il corpo è stato recuperato in un bosco in zona Sant’Osvaldo. E’ possibile che l’uomo sia scivolato e per poi precipitare morendo sul colpo. Sul posto soccorso alpino, vigili del fuoco e carabinieri. L'articolo Incidenti in ...

Incidenti in Montagna : Morto alpinista 64enne in Svizzera : Incidente in Svizzera, sul versante dell’Hinter Grauspitz, nella zona del Comune di Fläsch (GR): un alpinista 64enne è morto in seguito ad una caduta. L’uomo, insieme ad un amico 72enne, si trovava sul crinale tra lo Schwarzhorn e l’Hinter Grauspitz a un’altitudine di 2.500 metri: sembrerebbe che l’uomo sia scivolato e nella caduta abbia riportato lesioni mortali. La Guardia aerea Svizzera di soccorso Rega non ha ...

Incidenti in Montagna : alpinista precipita nel Torinese - Morto : Incidente questa mattina nel vallone di Piantonetto, comune di Locana, nel Canavese: un alpinista di 29 anni residente nel Torinese è deceduto dopo essere precipitato dalla parete del Becco Meridionale della Tribolazione. L’allarme è stato lanciato da un’altra cordata in zona. Il recupero della salma, effettuato dagli uomini del Soccorso Alpino Piemontese a bordo dell’eliambulanza 118, è avvenuto in condizioni molto ...

Incidenti montagna : diciottenne trovato Morto in un crepaccio : Il corpo senza vita di un 18enne di Belluno, Patrik Bovo, e’ stato ritrovato oggi dai vigili del fuoco e dal Soccorso alpino sul fondo di un crepaccio nella zona di Passo Giau, fra i Comuni di Selva di Cadore, Colle Santa Lucia e Cortina d’Ampezzo, nel Bellunese. Il ragazzo era partito ieri con la sua motocicletta dal capoluogo ma non aveva fatto piu’ ritorno. Il veicolo e’ stato ritrovato regolarmente parcheggiato ...

Esce in moto per escursione in montagna - poi scompare : Patrik - 18 anni - ritrovato Morto : Era uscito in sella alla sua motocicletta per un'escursione in montagna: ha parcheggiato il veicolo e si è inoltrato da solo in montagna. Dopo la sua scomparsa, il corpo di Patrik Bovo, ragazzo di soli 18 anni, è stato ritrovato dai vigili del fuoco e del soccorso alpino. Al momento non si sa cosa sia successo al giovane.Continua a leggere