Google sembra aver rimosso alcune informazioni sugli aggiornamenti di Android One

Google Pixel 3 - la recensione : sembra Clark Kent - ma è Superman : Il 2XL è stato il primo Pixel, il telefono Made in Google che ha preso in carico l’eredità della linea Nexus, ad arrivare in Italia. Era l’anno scorso e nonostante qualche acciacco, vedi lo schermo non eccezionale, quello smartphone ci ha un po’ conquistato. Per il sistema operativo Android ridotto alla sua esperienza essenziale, per le cover in tessuto bellissime da impugnare e soprattutto per le foto che quel dispositivo riesce a scattare. ...