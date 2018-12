Faccia a faccia con la Luna | grazie al Very Large Telescope VLT dell’ESO

Manovra - Sergio Mattarella e il timore che non si Faccia in tempo : scatterebbe l'esercizio provvisorio : Mentre al Senato si faceva a cazzotti, si urlava e si lanciavano in aria i fogli del maxi-emendamento come fossero Coriandoli, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella seguiva tutto dal suo studio al Quirinale, in televisione. Uno spettacolo, certo, penoso, quello offerto dall'aula di palazz

Szczesny : 'CR7 ci ha aiutato a capire che se dietro Facciamo bene poi davanti segnamo. Su Mandzukic e Atletico...' : Wojciech Szczesny, portiere della Juventus , ha parlato del momento suo e della squadra ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole: Ieri non sei stato molto impegnato contro la Roma, sembra davvero così semplice da fuori, ma è così? 'No semplice non è mai perché vincere è sempre difficile, contro la Roma ...

Juventus - Allegri non si accontenta 'Non Facciamoci andare di traverso il pranzo di Natale' : TORINO - I festeggiamenti per il titolo di campione d'inverno li lascia ai tifosi, agli appassionati di corse a tappe: dopo la vittoria con la Roma, la sedicesima su diciassette partite, Max Allegri è ...

Cantarelli assegnata in affitto alla bulgara Richmart - CasaPound : 'Si Faccia chiarezza' : Viene quindi da chiedersi quale siano le ragioni che hanno spinto il commissario Romagnoli a questa scelta, e soprattutto se queste non siano ragioni di mera opportunità politica ed economica, ...

Il TeneRondo - il Giappone e quel Natale trash dove 'Facciamo tutti un po' più schifo'. Marco Rondoni a Prisma : Cinque mesi all'anno in Giappone e i rimanenti ad Arezzo. La vita di Marco Rondoni è un po' quella di un nomade sempre in giro da un angolo all'altro del mondo. Nato il 24 maggio del 1976 dopo aver frequentato la scuola alberghiera ha frequentato per qualche mese l'universata 'ma mi sono reso conto che non era pane per i miei denti'. Personaggio della ...

Mario Monti - Faccia tosta sulla manovra : 'Dettata dall'Europa'. Lo dice proprio lui? : 'Nessuna manovra ha mai subìto una dettatura del genere da Bruxelles'. Mario Monti , capo del governo tecnico del 2011, in una intervista a Il Foglio , attacca il governo giallo-verde e non risparmia ...

Witsel a FIFA19 : "Mi potete sistemare la Faccia?" : Axel Witsel è uno dei migliori calciatori in circolazione. Non solo nel calcio reale, anche in quello virtuale. Lo dimostrano le sue giocate in campo e le sue prodezze sui milioni di console. Peccato ...

L'appello di Witsel ai grafici di Fifa : 'Potete sistemarmi la Faccia?' : E pensare che sarebbe ritenuto uno dei "belli" del calcio. Occhi chiari che risaltano sulla sua carnagione, la folta chioma riccia che lo rende inconfondibile. Dev'essere stata l'invidia, a questo ...

TOMMASO INZAGHI - FIGLIO DI ALESSIA MARCUZZI/ Foto compromettenti - parla Signorini : 'Alla Faccia del bambino!' : Ieri sera ALESSIA MARCUZZI è stata ospite a La Repubblica Delle Donne; Alfonso Signorini ha svelato un retroscena sul FIGLIO TOMMASO INZAGHI.

Ponte : Bagnasco - si Faccia rapidamente : ANSA, - GENOVA, 20 DIC - "Abbiamo auspicato, sin dal primo momento, che si faccia in tempi rapidissimi. E speriamo che così avvenga e naturalmente che sia sicuro". Lo ha detto il cardinale arcivescovo ...

Fine vita - l’appello di Cappato (Luca Coscioni) : “Il Parlamento Faccia la legge come ha chiesto la Corte Costituzionale” : L’Associazione Luca Coscioni ha organizzato, a Roma, a 12 anni dalla morte di Piergiorgio Welby, una marcia per chiedere una legge sul Fine vita “come ha chiesto lo scorso ottobre la Corte Costituzionale“. Marco Cappato si rivolge direttamente ai presidente di Senato e Camera, Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico: “Hanno gli strumenti per richiamare i parlamentari ad affrontare la questione”. Peraltro, da ...

Roma - Comellini (Sindacato Militari) : “Esercito a tappare le buche? Lo Faccia il M5s - così mostra volontà di cambiamento” : “L’emendamento M5s alla manovra sull’intervento del Genio Militare per aggiustare le strade di Roma? I militari a tappare le buche a Roma assolutamente no. Il ministro della Difesa Trenta ha detto che dovranno intervenire solo su quelle strade ad alta mortalità e in casi di assoluta emergenza. No, i militari, per la loro funzione, intervengono solo quando c’è una calamità naturale, uno stato di emergenza ...

WWF Rimini - domenica pulizia della spiaggia : 'Facciamo il nostro regalo di Natale all'ambiente' : Nel mondo 700 specie marine sono minacciate dalla plastica!'. Info: Associazione WWF Rimini " Via del grano, 333 " Verucchio , RN, " cell. 328.2255883 " mail: wwfRimini@libero.it

Manovra - Berlusconi : 'Scritta dall'Ue - alla Faccia del sovranismo' : "E' l'Europa che ci sta scrivendo la Manovra, alla faccia del sovranismo di questo governo". A dirlo è Silvio Berlusconi, parlando con i giornalisti al Quirinale. Il leader di Forza Italia ha spiegato ...