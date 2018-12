Carlo Verdone e le ' sue' donne | ' Claudia Gerini? E' la mia anima gemella'

Carlo Verdone su Fuorigioco : 'Io - pazzo di Roma. Ero un talento del giavellotto' : Poi ha fatto il professore, ha lavorato al centro sperimentale, tutto molto lontano dallo sport. Ma quando ci portava allo stadio a vedere il suo Siena si scatenava. Ricordo una volta, in una partita ...

Carlo Verdone presenta Acqua e Sapone su Paramount Channel : esclusiva introduzione per il film il 29 novembre : Paramount Channel, il canale di intrattenimento di Viacom International Media Networks Italia, visibile sul 27 del digitale terrestre e sul canale 27 di Tivusat, continua a festeggiare al meglio uno dei registi e attori più amati e apprezzati del cinema italiano: Carlo Verdone. Per celebrare insieme il suo 67esimo compleanno, Paramount Channelha scelto tre dei più celebri titoli della sua carriera nel ciclo Buon Compleanno Carlo Verdone!: Io, ...

Carlo Verdone : "L'italia è un paese che non approfondisce niente. Se sparissero i giornalisti sarebbe un problema" : Carlo Verdone, i suoi 40 anni di carriera, ha deciso di festeggiarli con un volume Uno, dieci, cento Verdoneche ripercorre la sua storia per immagini e fotografie. Inoltre prepara la serie Vita da Carlo che racconterà tutta la sua vita cinematografica come se fosse la trama di una serie tv. In preparazione il suo nuovo cortometraggio, del quale sta scrivendo la sceneggiatura. In mezzo la festa di compleanno per Compagni di scuola, ...

Per i 30 anni di Compagni di Scuola arriva un grande evento con Carlo Verdone : Il Socio Aci e Volume Entertainment presentano l’evento per la celebrazione del film “Compagni di Scuola” di Carlo Verdone a 30 anni dall’uscita in sala. Il film del 1988 è uno dei più belli e amati del grande regista e attore, una commedia corale con un cast di prim’ordine che vanta, oltre allo stesso Verdone, la presenza di Christian De Sica, Massimo Ghini, Athina Cenci, Alessandro Benvenuti, Nancy Brilli ed Eleonora Giorgi. Metti assieme una ...

Carlo Verdone al Vanity Fair Stories : «L’ultimo mestiere che pensavo di fare da grande era l’attore» : Carlo Verdone al Vanity Fair StoriesCarlo Verdone al Vanity Fair StoriesCarlo Verdone al Vanity Fair StoriesCarlo Verdone al Vanity Fair StoriesCarlo Verdone al Vanity Fair StoriesDal titolo di grande Ufficiale della Repubblica italiana ai viaggi con suo padre quando era ragazzino, è un Carlo Verdone divertente, commovente e intenso quello ospite della prima giornata del nostro Vanity Fair Stories. Il regista, attore e sceneggiatore, che dal ...

Vita da Carlo - la serie tv di Carlo Verdone andrà su Sky o Netflix : "Uno, dieci, cento Verdone": non è solo il titolo del libro, idea del fotografo Claudio Porcarelli, che celebra i 68 anni di Carlo Verdone (compiuti il 17 novembre scorso), ma anche una condizione, per l'attore romano, che ha portato sul grande schermo una platea di personaggi rimasti nell'immaginario collettivo. E proprio la sua carriera sarà al centro di una serie tv, la prima di Verdone.Già il mese scorso il regista aveva detto che si ...

Carlo Verdone - 40 anni di carriera e 100 personaggi 'Racconto un umanità che non c è più' : C'è il professor Cagnato di Grande, grosso e Verdone col ditino alzato, il Moreno Vecchiaruti con l'orecchino e il gel nei capelli, l'Armando Feroci di Gallo Cedrone col look alla Elvis, ma anche il ...

Carlo Verdone compie gli anni - gli auguri di 'Jessica' Gerini al suo 'Ivano' Foto : Carlo Verdone compie gli anni e chi meglio della sua Jessica può aiutarlo a spegnere 68 candeline. Ecco le Foto che Claudia Gerini pubblica sul profilo Instagram per fare gli auguri all'amatissimo '...

Carlo Verdone : «Sono malato di curiosità» : Carlo Verdone ritratto da Claudio Porcarelli Questa intervista è tratta dal numero 46 di Vanity Fair in edicola fino al 21 novembre 2018 Vista da casa di Carlo Verdone, Roma, là sotto, splende così tanto da fare male agli occhi. E da questa specie di plancia di comando Verdone studia il cielo con il telescopio, fotografa le nuvole e scruta la città che, per più di 40 anni, gli ha regalato materiale umano che lui ha trasformato in personaggi. ...

Buon compleanno Carlo Verdone - Martin Scorsese - Claudia Pandolfi… : Buon compleanno Carlo Verdone, Martin Scorsese, Claudia Pandolfi… …Calisto Tanzi, Raffaele della Valle, Attilio Bastianini, Danny DeVito, Lina Sastri, Nada, Paolo Dall’Oglio, Paolo Ferrero, Sophie Marceau, Domenico Schiattarella, Fabio Concas, Luca Ferretti, Enrico Battaglin, Nicole Gontier, Mattia Udom, Marco Izzo… Oggi 17 novembre compiono gli anni: Serafino Conti, ex calciatore; Ettore Valcareggi, ex calciatore; Francesco Francescon, ex ...

Carlo Verdone polemico con la Raggi : “Adesso cominci a lavorare e faccia qualcosa di concreto” : Carlo Verdone racconta di essere felice per la Raggi ma la punge subito dopo Carlo Verdone ama Roma e si dice felice per l’assoluzione di Virginia Raggi: “Meglio che sia stata assolta, ora può partire e lavorare, soprattutto per la periferia, bisogna partire dalla periferia. Dovrebbe essere un po’ più determinata e prima parte meglio è perché a Roma non ne possiamo più. Io sindaco? Sarei stato un sindaco antipatico, avrei rivoltato la città come ...

Carlo Verdone : 'Sarei stato un sindaco estremamente antipatico' : ... il grande attore, regista e comico italiano Carlo Verdone si è raccontato in una lunga intervista, aprendosi dal punto di vista personale e parlando anche di politica ed attualità. Carlo Verdone, ...

Carlo Verdone parla di sesso e attacca la Raggi. Ecco cos'ha detto in tv : Carlo Verdone, ospite di Piero Chiambretti a "#CR4, La Repubblica delle donne", ha raccontato aneddoti sulla vita privata, sul suo cinema e sul sesso: "Il comico non deve essere tromb**te". Poi ...

Carlo Verdone : "Ho un po' trascurato la crescita dei miei figli. Rifarmi una famiglia dopo la separazione? Non ci sarei riuscito" : Carlo Verdone, attore e regista infaticabile, sulla cresta dell'onda da circa 40 anni. Impegnato nella preparazione di una nuova pellicola, l'artista romano si è raccontato a Vanity Fair, iniziando dai futuri progetti. A chi gli chiede se, dopo la lunghissima carriera, sia stanco di fare il protagonista, Verdone risponde:No, però sento che è giusto risparmiare le forze e conservarle per dirigere gli altri. Non sono nemmeno ...