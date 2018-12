Capodimonte | il bosco riapre a metà | restano chiusi cinque viali

Napoli - il più bel regalo di Natale : riapre il Real Bosco di Capodimonte : ... Sylvain Bellenger: 'È nostro dovere ora ripiantare nuovi alberi, un'occasione per tutti di fare un dono al mondo: adottate un albero da ripiantumare aderendo all'iniziativa 'Adotta un alberò, in ...

Maltempo Napoli : riapre il parco del museo di Capodimonte - il bosco resta chiuso : A seguito dei danni causati agli alberi dalle raffiche di vento il 29 ottobre scorso, riapre oggi ai visitatori il parco del bosco di Capodimonte , dopo i lavori per l’eliminazione di rami spezzati e la messa in sicurezza di piante. Il Real bosco resta interdetto al pubblico. L'articolo Maltempo Napoli : riapre il parco del museo di Capodimonte , il bosco resta chiuso sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo Napoli per il 1° Novembre - il Comune : “massima prudenza”. Bosco e parco di Capodimonte chiusi anche nel weekend : Il Comune di Napoli invita la cittadinanza “a una particolare prudenza negli spostamenti nella giornata di domani”, quando sarà in vigore l’avviso di Allerta Meteo idrogeologica e idraulica emanata dalla Protezione civile della Regione Campania. L’invito viene rivolto dall’Amministrazione comunale anche “in considerazione del fatto che sono ancora in corso verifiche sulle conseguenze dell’evento di ...