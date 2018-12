Ronaldo | Una vittoria importante

Georgina Rodriguez - una pizza a Torino con ‘il suo amore’ : la fidanzata di Cristiano Ronaldo fa a meno di CR7 [FOTO] : Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo Junior a cena a Torino: una buona pizza per la fidanzata di CR7 ed il suo primogenito Georgina Rodriguez, dopo essere stata in Portogallo (VEDI QUI), è tornata a Torino. La fidanzata di Cristiano Ronaldo però non sta passando tanto tempo con CR7 prima di Natale. Il portoghese tra allenamenti e match importanti è super impegnato e per questo la modella spagnola dedica sempre più tempo ai figli. In ...

Suicidio Torino - follia difensiva dell’ex Zaza : una brutta Juve vince grazie ad un penalty di Ronaldo [FOTO e VIDEO] : 1/24 Marco Alpozzi/LaPresse ...

Cristiano Ronaldo ed i guai col Fisco spagnolo : cercherà di convertire i 2 anni con la “condizionale” con una penale : Cristiano Ronaldo alle prese con un caso di evasione fiscale contestatogli dal Fisco spagnolo, il calciatore tenterà una mediazione Cristiano Ronaldo alle prese con un contenzioso che dura ormai da anni con il Fisco spagnolo. Il calciatore della Juventus dovrà comparire di fronte al tribunale di Madrid il 14 gennaio per completare un accordo per convertire i due anni con la “condizionale” pagando un’ulteriore ammenda aggiuntiva di 375.000 ...

Champions - l'Italia tenta il poker! Ronaldo non ha una coppia di gol : Tutto lo stupore di CR7 dopo un tentativo fallito contro lo United. Nell'ultimo turno dei gironi di Champions l'Italia cerca il poker per gli ottavi 4 LE ITALIANE in corsa per gli ottavi di Champions. ...

Cristiano Ronaldo : "Messi - vieni in Serie A"/ "Ho trovato una famiglia - la Juventus". E su Dio e matrimonio... - : Cristiano Ronaldo: "Messi, vieni in Serie A". CR7 lancia la sfida alla Pulce e parla della Juventus: "Ho trovato una famiglia". E su Dio e matrimonio...

Juventus - Cristiano Ronaldo : “Meritavo il Pallone d’Oro. Ho una cosa da dire a Messi” : Juventus Cristiano Ronaldo – Dopo i primi mesi passati in Italia, sono finalmente arrivate le prime parole di un dei giocatori più forti della storia del calcio: Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese si è raccontato in esclusiva a La Gazzetta dello Sport analizzando tutto, dal passaggio alla Juventus, all’avventura finita al Real Madrid, fino alla […] L'articolo Juventus, Cristiano Ronaldo: “Meritavo il Pallone ...

Inter - l’ex Ronaldo : “Nel 98 fu una vergogna. Io il vero Ronaldo? Ho una cosa da dire…” : Ronaldo, ex storico giocatore dell’Inter, ha rilasciato una lunga Intervista a La Gazzetta dello Sport in occasione del Derby d’Italia. A sedici anni di distanza un Ronaldo torna protagonista in Juve-Inter, ma questa volta è Cristiano. L’ex attaccante brasiliano ha voluto commentare le voci di chi paragona lui e il portoghese: “Io il vero Ronaldo? E’ […] L'articolo Inter, l’ex Ronaldo: “Nel ...

Juventus-Inter - per i bookmaker di Sisal Matchpoint nessuna sorpresa : avanti i bianconeri a 1 - 58. Ronaldo favorito nella sfida del gol contro Icardi : È uno dei match più attesi del campionato, il Derby d’Italia, una rivalità storica del nostro calcio. È Juventus-Inter e, nonostante gli 11 punti di vantaggio dei bianconeri sui nerazzurri, la sfida può riservare sorprese. La squadra di Allegri colleziona record su record:13 vittorie e 1 pareggio, 40 punti nelle prime 14 giornate, nessuno in Serie A era mai partito così bene. L’Inter non vince a Torino dal 2012 e, nelle ultime 5 trasferte, ...

Niente Parigi per Georgina Rodriguez - la fidanzata di Cristiano Ronaldo si diverte lo stesso : i tre figli scorrazzano su una mini BMW [VIDEO] : Niente cerimonia di consegna del Pallone d’oro 2018 per Georgina Rodriguez, mentre Cristiano Ronaldo è a Parigi la fidanzata si diverte con i figli del calciatore a Torino Georgina Rodriguez, rimasta a casa mentre Cristiano Ronaldo è volato a Parigi per la cerimonia di consegna del Pallone d’oro 2018, si diverte i figli Mateo, Eva ed Alana Martina. I tre piccoli su una mini BMW bianca decappottabile scorrazzano per casa ...

Fiorentina-Juventus - ancora una vittoria per i bianconeri. Su Sisal Matchpoint si punta sull’Uno contro tutti : Ronaldo segna più di tutta la Viola - a 3 - 50 : La Juventus continua senza sosta la sua marcia da capolista indiscussa, la prossima tappa della corazzata bianconera è il Franchi, contro la Fiorentina, per una sfida mai banale. La Viola non riesce più a vincere, i 3 punti mancano infatti da 6 gare, in cui ci sono state una sconfitta e ben 5 pareggi. La squadra di Allegri è invece ancora imbattuta in campionato e vanta un ruolino di marcia fatto di 12 vittorie e un pareggio, facile ...

Ronaldo e Georgina comprano tutti gli addobbi di natalizi di una vetrina : “Andrà in beneficenza” : Il trono di Babbo Natale e due alberelli bianchi illuminati, che sembrano pieni di neve. Cioè quello che c’era, fino a tre giorni fa, nella vetrina di via Lagrange 5D. Ieri le signore dell’Adisco l’hanno dovuta allestire di nuovo: lunedì è passata Georgina Rodriguez e ha comprato tutto. Martedì i volontari sono andati a casa Ronaldo a consegnare i ...