Rally – Si conclude anzitempo il ‘Ciocchetto’ per Rudy Michelini

(Di domenica 23 dicembre 2018) Un allungo sullo sporco ferma il pilota lucchese sulla terza prova speciale mentre era al comando della gara E’ finito prematuramente peril CiocchettoEvent, il tradizionale appuntamento natalizio che si snoda sulle tortuose stradine della tenuta del Ciocco a Castelvecchio Pascoli (LU), in Garfagnana.Il veloce pilota lucchese, al volante della Skoda Fabia R5 di PA Racing, ha infatti dovuto arrestare la sua corsa sulla PS3 “College 2”, mentre deteneva la leadership di gara dopo lo scratch conquistato sulla prima prova, nonostante una foratura a 500 metri dalla fine, e la seconda posizione guadagnata sulla PS2.Proprio per evitare un’altra foratura sulla ripetizione della “College” l’alfiere Movisport – affiancato da Michele Perna alle note – ha adottato in quel punto una diversa traiettoria che, complice il fondo sporco e scivoloso, ha ...