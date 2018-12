Rabbia Inter | per i tifosi c' è un solo colpevole

Inter - la Rabbia dei tifosi sui social : ''Spalletti vattene via'' : L' Inter fallisce l'esame di maturità con il pareggio inutile contro il Psv e il mondo social insorge contro Luciano Spalletti . Una delusione tremenda, l'Inter manca la qualificazione agli ottavi di Champions League e sul banco degli imputati c'è ancora Luciano Spalletti. Sono ...

Inter - Icardi : "C'è Rabbia - meritavamo gli ottavi. Ma abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti" : rabbia - A fine gara, il capitano nerazzurro è Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, commentando con inevitabile delusione l'eliminazione dalla massima competizione europea per club: "Ovviamente c'è ...

Inter - Icardi : 'Che Rabbia! Meritavamo di passare' : Mauro Icardi , attaccante dell' Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro il PSV. 'C'è la rabbia di chi voleva passare il turno, abbiamo preso un gol nel primo tempo. Peccato di non essere riusciti a fare il secondo, Meritavamo di passare il ...

Roma cuore e Rabbia Inter rimontata due volte Il pari è uno show inutile : Roma Rischiava di essere un'altra notte amara in casa Roma dopo quella di Champions. Certo, alla truppa di Di Francesco serviva una vittoria per rimettere la testa nel gruppo di vertice, ora che ...

È Roma cuore e Rabbia Inter rimontata due volte Il pari è uno show inutile : Roma Rischiava di essere un'altra notte amara in casa Roma dopo quella di Champions. Certo, alla truppa di Di Francesco serviva una vittoria per rimettere la testa nel gruppo di vertice, ora che Milano si è temporaneamente preso i posti per la prossima Champions, ricacciando indietro in classifica le squadre della Capitale. Ma in una serata poco fortunata, per gli episodi e anche per qualche decisione di Rocchi sbagliata, è già grassa che sia ...

Roma-Inter : rigore negato a Zaniolo e sull'azione dopo Keita va in gol - Rabbia giallorossa [VIDEO] : Roma-Inter, Keita Baldè ha portato avanti i suoi uomini con una zampata in area di rigore, non mancheranno le polemiche Roma-Inter, il Var al centro delle polemiche. Un rigore abbastanza evidente non ...

Roma-Inter : rigore negato a Zaniolo e sull’azione dopo Keita va in gol - Rabbia giallorossa [VIDEO] : Roma-Inter, Keita Baldè ha portato avanti i suoi uomini con una zampata in area di rigore, non mancheranno le polemiche Roma-Inter, il Var al centro delle polemiche. Un rigore abbastanza evidente non è stato assegnato ai giallorossi per atterramento di Zaniolo in area di rigore. Il tocco di D’Ambrosio è netto, ma il Var ha ritenuto l’errore non talmente evidente da mandare Rocchi a riguardare l’azione. Si ricomincia ...

Inter - la Rabbia del papà di Lautaro Martinez : insulta Spalletti - poi cancella il Tweet : Lautaro Martinez in panchina per 90 minuti? Suo padre non ci sta: " Continua così e la tua buona sorte finirà ". Con tanto di insulto - "cagon" - verso l'allenatore nerazzurro. Mario Martinez , padre ...

Inter - la Rabbia del padre di Lautaro : prima insulta Spalletti - poi si pente : 'Continua così e finirà la tua buona sorte', messaggio diretto a Luciano Spalletti da Mario Martinez, padre di Lautaro. Il tutto preceduto da un insulto che non ha bisogno di traduzioni , 'cagon', . ...

Naike Rivelli hot a Domenica in con la mamma Ornella Muti : ma l'intervista fa arRabbiare i social : Naike Rivelli insieme a mamma Ornella Muti è stata ospite di Mara Venier a Domenica In. Ovviamente Naike si è presentata in versione sexy, con una camicetta trasparente che lasciava bene in vista l'...

Inter - papà Lautaro Martinez : “Rabbia che non giochi ma colpa del modulo” : Intervistato sulle frequenze della radio argentina “AM770” nel corso della trasmissione “Esto es Racing”, Mario Martinez, padre dell’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez, ha parlato dello scarso impiego del figlio da parte del tecnico Luciano Spalletti. Inter, padre di Lautaro Martinez: “È complementare a Icardi” Queste le parole di Mario Martinez, padre di Lautaro Martinez: “Come è ...