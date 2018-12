Manovra | Di Maio | Troppe balle di Natale E pubblica un quiz vero-falso

Di Maio : 'Troppe balle di Natale'. E pubblica il 'vero-falso' della Manovra : Di Maio fa il bis e dopo l'elenco delle 'cose fatte' di alcuni giorni fa rilancia pubblicando su Instagram una tabella con il ' vero ' e il ' falso ' che secondo il vicepremier è stato detto e ...

"Vero o falso?" - il test di Di Maio sulla Manovra : "Stanno girando un pò troppe "balle" di Natale sulla manovra del popolo. Così ho fatto questo test. In questi giorni potrete utilizzarlo anche voi sottoponendo a parenti e familiari questi semplici quesiti". Il vicepremier e leader M5S, Luigi Di Maio, torna su facebook con un foglietto per difendere il lavoro del governo sulla manovra. Come per il lungo elenco con tutte le promesse mantenute e 'bollinate' con un "fatto", questa ...

Manovra - Salvini 'Do voto 7 - è solo l inizio del percorso'. E Di Maio ripubblica la lista delle cose fatte : Al Pd, che ha intenzione di fare ricorso alla Consulta, dice: 'Ieri siamo stati in aula fino alle 3 di notte e sentire dare lezioni di buona economia e di italianità da chi ha portato l'Italia a ...

Manovra - Di Maio : 'Reddito di cittadinanza partirà a marzo' : 'Reddito di cittadinanza a marzo, quota cento tra febbraio e marzo, aumento della pensione di cittadinanza e d'invalidità da marzo', queste sono le conferme di Luigi Di Maio dopo la travagliata ...

Manovra - Matteo Richetti (Pd) : “Un’umiliazione - Parlamento viene prima di shopping Salvini e Di Maio” : Matteo Richetti, senatore del Pd, commenta quanto successo con la Manovra e parla di "umiliazione" vissuta da tutti i parlamentari, anche quelli della maggioranza, per la mancata discussione della legge di Bilancio: "viene prima il Parlamento dello shopping di Salvini e Di Maio, bisognava avere il tempo per discutere e cambiare".Continua a leggere

Sondaggio - Matteo Salvini massacrato dopo la Manovra : ecco le cifre. Peggio solo Luigi Di Maio : La manovra del governo di Lega e M5s piace a pochi. A pochissimi. Sia in Parlamento sia nel resto d'Italia. E l'ultima certificazione in tal senso arriva da un Sondaggio Ipr Marketing di Antonio Noto ...

Manovra - Di Maio esulta : “Accusati da chi ci ha tolto diritti”. Opposizioni : “Parlamento esautorato” : La maggioranza vota compatta al Senato la fiducia alla Manovra. E Luigi Di Maio esulta con un video su Facebook a poche ore dall’approvazione a Palazzo Madama, dove la legge di bilancio uscita dalle negoziazioni con Bruxelles è stata approvata a notte fonda dopo una giornata di caos e bagarre in aula e in commissione, tra testi confusi e modifiche che le Opposizioni denunciano di non avere neanche avuto il tempo di esaminare. Il dem Andrea ...

Luigi Di Maio - arriva in Manovra all'ultimo secondo una norma per 'salvare il padre' : Il Senato approva la fiducia tra risse e urla dell' opposizione. De Falco si astiene e Forza Italia esclama: "Il Paese ora è più povero". Il Partito Democratico, invece, ha promesso che ricorrerà alla Consulta per violazione del regolamento di Palazzo Madama. Nella manovra appena approvata è stato inserito all'ultimo il famoso "saldo e stralcio", una norma che era stata contestata e rimossa dai 5 Stelle, ma alla fine è stata inserita. Una legge ...

