Contro Orbán ancora migliaia in piazza Sfila anche il partito satirico MKKP | ' Chi

La piazza Contro Orbán ha due anime che sono sempre più vicine : Roma. C’è una foto che racconta la piazza di Budapest ed è l’immagine delle ombre delle braccia sollevate – e anche qualche dito medio alzato – dei manifestanti, proiettate su un murales che raffigura Orbán dipinto sulla parete della sede dell’emittente ungherese MTV HQ. Un Viktor Orbán sorridente c

Opposizione aggredita - in piazza Contro Orban : Questa misura mira ad arginare una carenza di manodopera che caratterizza l'economia ungherese. La forte emigrazione di giovani lavoratori ungheresi lascia vuoti i posti creati dai capitali stranieri ...

Ungheria - ancora proteste Contro Orban : no alla legge 'schiavitù' : Le manifestazioni contro la legge sugli straordinari hanno assunto col passare dei giorni un significato più ampio, portando in piazza un diffuso malcontento contro il regime instaurato dal premier ...

Ungheria - migliaia in piazza Contro Orban Picchiati due deputati dell’opposizione : Sesto giorno di proteste contro Viktor Orban a Budapest, dove oggi c’è stata un’allarmante aggressione a due deputati dell’opposizione. I parlamentari, guidati da Akos Hadhazy (indipendente) e Bernadett Szell (Verdi), avrebbero voluto leggere alcune delle rivendicazioni dei manifestanti davanti alle telecamere della tv di Stato: sono stati invece Picchiati e sbattuti fuori dai guardiani dell’emittente. migliaia di persone sono tornate in ...

Ungheria - migliaia di studenti e lavoratori in piazza Contro Orbán e la 'legge schiavitù' : «È una decisione politica che mira a estendere il controllo del governo sul potere giudiziario», ha dichiarato il direttore di Amnesty International Ungheria, Dávid Vig. In una nota ufficiale, il ...

Ungheria - Orban sfida ancora la Ue : via libera a “legge sulla schiavitù” e alla riforma per Controllare i giudici : Viktor Orbán torna a provocare le istituzioni dell’Unione europea, oltre che i suoi alleati del Partito Popolare Europeo, con una nuova riforma del sistema giudiziario approvata mercoledì dal Parlamento di Budapest. Con l’appoggio della maggioranza dell’assemblea, il governo a guida Fidesz ha ottenuto l’ok alla creazione di un nuovo organo giudiziario per risolvere questioni relative alla pubblica amministrazione. Un nuovo tentativo di ...

Ungheria - 500 giornali e tv confluiscono nella fondazione vicina al premier Orban “Controllo come a tempi del comunismo” : Circa 500 media, tra nazionali e locali, raggruppati in una fondazione i cui vertici sono in mano a uomini direttamente o indirettamente legati al partito di governo ungherese Fidesz e che non sarà sottoposta ai controlli del garante nazionale sulla concorrenza, dando così vita alla “più grande concentrazione di media pro-governativi della storia dell’Unione europea”. L’ultima puntata della guerra tra il premier magiaro, Viktor ...

Ungheria - 500 media confluiscono in una fondazione vicina a Orban : “Controllo dei media come ai tempi del comunismo” : Circa 500 media, tra nazionali e locali, raggruppati in una fondazione i cui vertici sono in mano a uomini direttamente o indirettamente legati al partito di governo ungherese Fidesz e che non sarà sottoposta ai controlli del garante nazionale sulla concorrenza, dando così vita alla “più grande concentrazione di media pro-governativi della storia dell’Unione europea”. L’ultima puntata della guerra tra il premier magiaro, Viktor ...

Quanti media Controllo oggi? Il piano di Orbán e la sfacciataggine che poi si paga : Non si può piacere a tutti, è un concetto difficile da digerire, e l'istinto a imporre amore a ogni costo " mi dovete credere, mi dovete amare " fa parte della politica così come della vita, ma poi ...

Meno Orban più università e diritti. Gli studenti ungheresi uniti Contro le censure del premier : Per una settimana, Kossuth Tér si trasforma in Szabad Egyetem , Free University, che ospita lezioni, conferenze pubbliche, spettacoli e dibattiti. L'occupazione è iniziata dopo la Marcia per la ...

I furgoncini di Verhofstadt Contro Orbán : Girano per le strade di Bruxelles degli enormi cartelli con la scritta: “Prima prende i nostri soldi, ora vuole distruggere l’Europa”. Il soggetto, raffigurato anche nel manifesto è Viktor Orbán, il primo ministro dell’Ungheria. L’iniziativa di far girare per Bruxelles, con particolare insistenza di