Manovra, in Commissione Camera il 27/12

: Dopo questo intervento in Senato del presidente della commissione bilancio del M5S ti aspetti che diano al parlamen… - davidefaraone : Dopo questo intervento in Senato del presidente della commissione bilancio del M5S ti aspetti che diano al parlamen… - Corriere : Un intervento accorato. Emma Bonino in Aula al Senato nel corso della discussione generale sulla manovra ha prima u… - SimonaMalpezzi : Abbiamo abbandonato la commissione perché in una settimana non abbiamo visto né votato nulla. Perché quelli delle b… -

Si allungano i tempi per il varo dellaalla. Gli appuntamenti per i lavori sono: il 27 dicembre il provvedimento va in, il 28 in Aula.L'approvazione è attesa entro sabato 29. Lo si apprende da fonti di Montecitorio.(Di sabato 22 dicembre 2018)