Malato terminale | ha un ultimo desiderio per Natale | per Harry si mobilita tutta la città

(Di sabato 22 dicembre 2018) Una bella, bellissima storia di solidarietà quella che arriva da Exeter, Ontario, dove nonostante il brevissimo preavviso, un’intera comunità è riuscita a esaurire l’di un concittadino, il 78enne che vedete nella foto. E c’è riuscita: lui era incredulo, senza parole, di fronte alla sorpresa che certamente non si aspettava di ricevere. Si chiamaTowle e come riporta il Corriere della Sera aveva espresso ildi cenare con la sua compagna, andare in giro per Exeter per vedere lavestita a festa e fermarsi da qualche parte ad ascoltare i canti natalizi.Probabilmente l’ha sempre fatto in occasione delle feste, ma quest’anno, purtroppo, è molto diverso., infatti, sta morendo. Ha un cancroai polmoni ed è quindi molto probabile che non vedrà un altro, non avrà la possibilità di respirare l’atmosfera di festa che si respira nella ...