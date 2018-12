Un anno senza Antonio | Raffaele e Vincenzo | sono spariti nel nulla in Messico

Masterchefallstarsit - polemica sull'assenza di Rachida e Michele Ghedini : ecco che fine hanno fatto : Ha debuttato su Sky Uno la prima edizione di Masterchefallstarsit, che ha raccolto gli aspiranti chef più promettenti di 7 stagioni del noto cooking show per una gara a livelli mai visti. Le 16 ...

Masterchefallstarsit - polemica sull'assenza di Rachida e Michele Ghedini : ecco che fine hanno fatto : FUNWEEK.IT - Ha debuttato su Sky Uno la prima edizione di Masterchefallstarsit, che ha raccolto gli aspiranti chef più promettenti di 7 stagioni del noto cooking show per una gara a livelli...

I campioni cubani potranno giocare negli Usa senza disertare : storico accordo nel baseball : Il mondo del baseball riscrive la storia. La Major League Baseball americana ha raggiunto un accordo con la federazione cubana che consente ai giocatori cubani di firmare con le squadre statunitensi senza aver bisogno di disertare, cioè di scappare dal Paese pregiudicando il ritorno. L’intesa consentirà da un lato ai club Usa di poter arruolare ...

Conte : riannodato con Ue - senza arretrare : 13.48 "Abbiamo lavorato per avvicinare le posizioni senza mai arretrare rispetto agli obiettivi che ci hanno dato gli italiani con il voto del 4 marzo e per evitare l'infrazione". Così il premier Conte al Senato sulla Manovra,sottolineando di averne "salvato l'impostazione",senza cedere sui Contenuti con l'Ue "Mi sono assunto l'onere e la responsabilità di riannodare il dialogo"per non compromettere il processo riformatore avviato dal ...

Manovra - Conte in Senato : “Avvicinato posizioni senza mai arretrare. Reddito e pensioni partiranno nei tempi previsti” : “In queste settimane abbiamo lavorato per avvicinare le posizioni senza mai arretrare rispetto agli obiettivi“, tanto che “né i Contenuti, né la platea, né i tempi di realizzazione delle due misure”, Reddito di cittadinanza e “quota 100” per le pensioni, sono state modificate e “partiranno nei tempi che avevamo previsto”. Sono i punti cardine dell’informativa al Senato del premier Giuseppe ...

Rapporto StubHub 2018 : un anno di musica - sport - spettacoli ed emozioni vissute dal vivo e senza confini : StubHub, il più grande marketplace online di eventi, ha reso pubblico il suo quarto report Year in Live Experiences, che racconta il 2018 attraverso gli eventi più venduti dell’anno, ma rivela anche artisti, partite, squadre e spettacoli più amati e più ricercati, in un anno che è stato caratterizzato in particolare da un numero molto alto di persone che si sono recate all’estero per prendere parte a un evento dal vivo. “Il potere delle ...

Reporter senza frontiere : 2018 anno nero per la stampa. 80 giornalisti uccisi : Il 2018 è stato un anno nero per i giornalisti: ne sono stati uccisi 80 in giro per il mondo, segnando un aumento dopo tre anni di calo. E' quanto emerge dal bilancio annuale di Reporters sans frontie'res, Rsf,. L'anno scorso hanno perso la vita 65 giornalisti, uccisi per aver ...

100 mila dollari se resisti un anno senza telefono e tablet : la sfida di Vitaminwater : Vitaminwater apre la sfida: un anno senza smartphone e tablet e ti ricompenserà con un premio di 100 mila dollari. Vitaminwater è un'azienda produttrice d'acqua appartenente al gruppo Coca-Cola, ed ha aperto il contest a qualunque cittadino americano che sia interessato a provare l'impresa.Funziona così: chi vuole partecipare deve pubblicare un post entro l'8 gennaio sul proprio profilo Instagram o Twitter dove spiega come ...

Riesci a stare un anno senza smartphone e tablet? Puoi vincere 100mila dollari : tutto inizia da un post su Twitter o Instagram : A lanciare la sfida è un brand di acqua che fa parte della Coca Cola. Il premio è ricco: 100mila dollari. La sfida molto più complessa di quanto si possa pensare. L’azienda chiede infatti a chiunque voglia portare a casa la ricompensa di passare un anno senza smartphone e tablet. 365 giorni. Sembra una cosa fattibile, anche se a guardare i dati la percezione cambia: secondo uno studio di Counterpoint Research. quasi la metà di tutti gli ...

Cozze contaminate da “vibrione del colera” : “Nessuna conseguenza dannosa” - “assenza di qualunque rischio per i consumatori” : In riferimento alle notizie apparse nelle ultime ore relative alla possibile presenza di un vibrione potenzialmente patogeno in un lotto di Cozze Nieddittas, l’azienda precisa quanto segue: “Il vibrione potenzialmente patogeno sarebbe stato individuato in un campione del prodotto prelevato oltre un mese fa dalla ASL Toscana presso un esercizio commerciale a Massa. Ci conforta sapere che nessuna conseguenza dannosa risulta si sia verificata ...

Ponte Nizza - il paese del silenzio 'perfetto' : da un anno isolato e senza telefoni : È il paese del silenzio perfetto: non si sente volare una mosca, ma nemmeno uno squillo di telefono. Non che abbia mai corso il rischio di diventare un posto caotico e chiassoso Ponte Nizza, comune in provincia di Pavia, tanto più la sua frazione di Abbadia Sant'Alberto circondata da monti, tra verdi pascoli, castagni, querce e abeti. Ma da un anno a questa parte, la località è competamente isolata: il 'gelicidio' che l'11 dicembre dello scorso ...