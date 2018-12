Terni | sospetta meningite Scatta profilassi | “Ha frequentato discoteca e palestra”

Umbria - ricoverato 27enne a Terni per sospetta meningite : È ricoverato nel reparto rianimazione in isolamento il ragazzo di 27 anni presentatosi ieri mattina all'ospedale Santa Maria di Terni con sintomi riconducibili alla meningite meningococcica. Nel frattempo i medici attendono i risultati di esami approfonditi. Nel frattempo è scattata la profilassi antibiotica per i familiari del giovane. Un caso di presunta meningite a Terni Un ragazzo di 27 anni ieri mattina è stato ricoverato per un caso ...