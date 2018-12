Salute | ‘giù i chili di troppo sudando in sauna’ | ma è solo una bufala

meteoweb.eu

: Di questo passo rimarrà solo una, la Grillo e la patetica Lorenzina a sostenere G$K ed i suoi vaccini miracolosi. M… - operatoridiluce : Di questo passo rimarrà solo una, la Grillo e la patetica Lorenzina a sostenere G$K ed i suoi vaccini miracolosi. M… - FabrizziGina : Salute: ‘giù chili di troppo sudando in sauna’, ma è solo una bufala -

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Desideri perdere qualche chilo di? “Fai una bella sauna!”, perché per buttare giù la pancetta “basta sudare”. Attenzione però: è tutto falso perché “non è vero che le saune facciano dimagrire, aiutano semplicemente ad eliminare sudore e a perdere liquidi” e “attraverso il sudore perdiamoliquidi e sali minerali non grassi”.A fare chiarezza a pochi giorni dalle abbuffate di Natale sono gli esperti del’Istituto superiore di sanità (Is.it) in partnership con l’Adnkronosin due ‘pillole’ anti-fake news dedicate alla sauna e alla sudore.“Una credenza comune sostiene che l’uso della sauna favorisca il dimagrimento aiutando a bruciare calorie. Sicuramente fare una sauna può portare molti benefici al nostro corpo, sia fisici che mentali – precisano gli esperti – ...