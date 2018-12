Risolto il giallo dello scheletro trovato nell' ex maneggio | identificato grazie a un

Risolto il giallo della morte di Pico della Mirandola - scomparso in circostanze misteriose a soli 32 anni : Il 17 novembre del 1494 moriva a Firenze, in circostanze misteriose e a soli 32 anni, il grande umanista e filosofo Pico della Mirandola, famoso non ultimo per la proverbiale memoria. A più di 500 anni di distanza, lo studio dei suoi resti conservati in un chiostro vicino alla basilica fiorentina di San Marco ha rivelato che il decesso fu provocato non da sifilide ma da un avvelenamento da arsenico. La ricerca, pubblicata sul Journal of Forensic ...