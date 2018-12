Il Werder Brema ammette | Usato drone per spiare l' Hoffenheim

Werder Brema - la rivelazione : usato drone per spiare l’Hoffenheim : Incredibile rivelazione sul Werder Brema, il club tedesco avrebbe usato un drone per spiare gli avversari dell’Hoffenheim durante un allenamento. L’episodio era stato denunciato nei giorni scorsi mentre nella giornata di oggi è arrivata la conferma del direttore sportivo Frank Baumann, che si è anche scusato pubblicamente. “Un osservatore ha cercato di raccogliere informazioni sul posto. Per un breve periodo è stato usato ...

Werder Brema-Hoffenheim 1-1 : Theodor Gebre Selassie ha segnato al minuto 57, realizzando il gol del pareggio , 1-1, e salvando da una sconfitta il Werder Brema contro l'Hoffenheim. L'Hoffenheim è riuscito a chiudere il primo ...

Dortmund-Werder Brema 2-1 : Vittoria per il Borussia Dortmund, il match contro il Werder Brema si è concluso con il risultato di 2-1. Paco Alcácer e Marco Reus hanno segnato entrambi un gol nella vittoria della propria squadra. ...

Amburgo - gaffe natalizia : calendario dell'Avvento con i gadget del Werder Brema : Un Natale inedito dalle parti del Volksparkstadion, stadio che per 55 interminabili anni ne ha scandito la longevità in Bundesliga. La fine di un'era è arrivata lo scorso 12 maggio, quando l'orologio ...

Werder Brema-Bayern 1-2 : Un gol di Serge Gnabry al minuto 50 ha rotto l'equilibrio tra le due squadre, dando la vittoria al Bayern Monaco per 2-1 contro il Werder Brema. Con il gol della vittoria il match winner, ha ...

Werder Brema-Bayern Monaco 1-2 - Kovac riprende a correre : Seconda vittoria di fila Il Bayern Monaco sembra essersi mess0 alle spalle la crisi d’autunno. La squadra di Kovac batte il Werder Brema per 2-1, cogliendo il secondo successo di fila tra Champions e Bundesliga dopo il rotondo 5-1 c0ntro il Benfica. È un risultato importante per i bavaresi, a secco da tre turni di campionato. Vantaggio di Gnabry nel primo tempo, pareggio di Osako poco dopo la mezz’ora e poi ancora rete di Swerge ...

Friburgo-Werder Brema 1-1 : Ludwig Augustinsson ha segnato, nei minuti di recupero, realizzando il gol del pareggio , 1-1, e salvando da una sconfitta il Werder Brema contro il Friburgo. Il Friburgo è riuscito a chiudere il ...

Bundesliga : il Dortmund vince e consolida la vetta - Werder Brema secondo : Il Borussia batte lo Stoccarda in trasferta, la squadra di Kohfeldt supera 2-0 lo Schalke 04 ed è a -3. Il Bayern ritrova il sorriso