Gli utenti Iliad sono vittime di una truffa | che non vede coinvolto l’operatore

Promozioni Tim : Sound 50 Gb è l'offerta per Gli utenti Iliad e Ho.Mobile da 6 - 99 euro : Si avvicinano le festività di Natale e le aziende di telefonia mobile sono pronte a lanciare nuove offerte ed attirare nuovi utenti: il successo commerciale delle low cost come Iliad, Kena Mobile e Ho.Mobile ha stravolto il mercato della telefonia mobile, con tanti utenti che hanno deciso di dar loro fiducia considerato il notevole risparmio e la ricca offerta dei servizi. Inevitabilmente anche i brand più famosi si sono dovuti adeguare a questa ...

Chiara Ferragni - 37 mila utenti in fila per la sua masterclass : è polemica per il biGlietto : I segreti del make up di Chiara Ferragni verranno svelati il 9 febbraio a milano. L’appuntamento si chiama Beauty Bites ed è la prima masterclass pensata dall’influencer insieme al suo truccatore di fiducia Manuele Mameli. Una lezione di trucco della durata di 4 ore che si svolgerà al teatro Vetra. I biglietti sono disponibili da ieri e quando Chiara ha dato il “segnale” – il via alle vendite dal suo Instagram – ha letteralmente scatenato ...

Bollette a 28 giorni - sentenza clamorosa : niente rimborsi per Gli utenti (per ora) : Arriva una brutta sorpresa di Natale per gli utenti che aspettavano con ansia i rimborsi delle compagnie telefoniche: tutto...

Apple - ora si possono regalare Gli acquisti 'in-app' ad altri utenti : Cambiano le regole per l’App Store. Il modello freemium ha ormai imposto nuove logiche di gestione delle applicazioni e le microtransazioni sono sempre più profittevoli. Ecco perché ora oggetti e feature di gioco si potranno scambiare

"Facebook ha fornito i dati deGli utenti a Netflix - Spotify e altri big'' : Dal Nyt nuova accusa di violazione della privacy nei confronti della piattaforma blu. Nomi e informazioni sarebbero stati messi a disposizione delle società

Google miGliora la condivisione dei documenti tra utenti G Suite e non : Google ha studiato un sistema che consente agli utenti non G Suite di collaborare come visitatori attraverso Google Drive Pincode Sharing L'articolo Google migliora la condivisione dei documenti tra utenti G Suite e non proviene da TuttoAndroid.

In internet Gli utenti giocano un ruolo attivo : a cosa serve il Digital Marketing Specialist : Chi è e cosa fa lo Specialista del web? Sono domande che sempre più persone iniziano a porsi. Interrogativi dettati

Google Assistant avviserà Gli utenti se prevede possibili ritardi dei voli : Il colosso di Mountain View sta pianificando di implementare una nuova funzione in Google Assistant. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Google Assistant avviserà gli utenti se prevede possibili ritardi dei voli proviene da TuttoAndroid.

Fallout 76 : Gli utenti iniziano a lamentarsi degli alti prezzi del Negozio Atomico : Se date un'occhiata al Negozio Atomico di Fallout 76 noterete una serie di sconti dedicati al Natale (tra cui i costumi di Babbo Natale), come saprete però i prezzi nel Negozio sono espressi in Atomi, che potranno essere acquistati solo con valuta reale. Già questo ha fatto storcere il naso a molti, tuttavia ora sembra anche che i prezzi si stiano lentamente alzando.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, gli utenti si sono fatti sentire su ...

Sekiro : Shadows Die Twice domina la classifica dei videogiochi più desiderati daGli utenti di Steam : Come saprà bene chi è solito utilizzare Steam per acquistare videogiochi per PC, la piattaforma permette agli utenti di inserire un determinato titolo in una personale lista dei desideri, in modo da poter ricevere una notifica ogni qual volta esso riceve uno sconto o è al centro di una promozione.Come riporta VG24/7, l'utente Twitter Simon Carless ha scoperto che Steam propone una pagina dove vengono inseriti in una classifica i videogiochi che ...

Il giallo del post del M5S "Arriva una sorpresa" Gli utenti : "Torna Dibba?" : "Per tutti quelli che aspettano con ansia la GRANDE SORPRESA, ARRIVA". E il - criptico - post apparso oggi nel gruppo Facebook del Movimento 5 Stelle, la pagina chiusa in cui i "fan" del movimento discutono dell'operato del governo e del partito, ma anche quella attraverso la quale lo stesso M5S dà annunci e comunicazioni ai propri sostenitori.Così a ora di pranzo è partito "l'hype", la tecnica - spesso usata dal marketing e da chi fa ...

Niente da fare - “123456” e “password” sono considerate password affidabili daGli utenti : Sembra che la maggior parte degli utenti continui a reputare affidabili password ovvie come "123456" e "password", e c'è chi si fida di Trump. L'articolo Niente da fare, “123456” e “password” sono considerate password affidabili dagli utenti proviene da TuttoAndroid.

Né utenti - né aziende : Instagram apre i profili per Gli influencer : Instagram vuole tenersi stretti i suoi influencer. I profili che attirano molti follower hanno una loro economia. Per loro il social network sta sperimentando account su misura, con funzioni speciali, battezzati 'creator'. I test, come scrive Hollywood Reporter , sono al momento limitati a un ristretto ...

