Field of Glory | Empires - prova

(Di venerdì 21 dicembre 2018) La storia antica è da sempre uno dei terreni d'elezione per i giochi strategici. Anche da prima dell'Impero Romano (che comunque muove i primi passi solo dal I secolo A.C.) ,confini in movimento e rivalità tribali più o meno organizzate si sprecano. Basti pensare che gli storici identificano nell'impero accadico il primo della storia, e la sua datazione va dal 2350 A.C. al 2200 A.C.Ma è Roma e il suo impero a sollecitare le fantasie degli imperatori videoludici più di qualsiasi altro agglomerato di potere nella storia antica. Non solo nella sua crescita vertiginosa, ma anche nel suo declino e nelle sue mille storie che ne punteggiano i cinque secoli di vita (prima della scissione in impero d'occidente e impero d'oriente).Chi si occupa di videogiochi strategici ben conosce il fascino del periodo e i titoli ambientati in quest'epoca sono decisamente molti. Tra questi va ricordato il ...