Chef stellati a casa? E' boom per i food box Desideri

Gli Chef stellati interpretano i due piatti must della tradizione meneghina : Sono tra le specialità gastronomiche più amate dagli italiani di ogni latitudine ma soprattutto a Milano, dove sono nate, sono le regine della tavola, soprattutto in occasione di Sant’Ambrogio. Proprio in occasione della ricorrenza del 7 dicembre, due chef stellati di Milano hanno voluto celebrare la tradizione meneghina con una loro interpretazione dei due piatti simbolo della propria città: si tratta del risotto giallo, intitolato “ Risotto ...

Cinque Chef stellati per l’evento organizzato da Caritas e Maiorana : Cinque tra i più noti e prestigiosi chef di Roma si ritroveranno per un evento all’insegna della carità, lunedì 3 dicembre alle ore 12:00 presso la Cittadella della Carità “Santa Giacinta”, sede di una delle mense della Caritas. Insieme per il grande evento, gli chef Stefano Marzetti, Giuseppe Di Iorio, Oliver Glowig, Gianfranco Pascucci, Sandro e Maurizio Serva proporranno il proprio menù agli ospiti del centro di via Casilina Vecchia 19, un ...