Discoteca di Corinaldo | ci sono altri due indagati

Consiglio comunale aperto a Corinaldo sulla tragedia della Discoteca : Una seduta aperta del Consiglio comunale di Corinaldo dedicata alla tragedia della discoteca 'Lanterna azzurra' in cui, nella notte tra il 7 e l'8 dicembre scorsi, sono morti cinque minorenni e una ...

Discoteca - Corinaldo riparte da bambini : ANSA, - CROINALDO , ANCONA, , 17 DIC - Riprende per i bambini, "la parte più pura e delicata" della comunità, il Natale di Corinaldo, in forma "ridotta e sobria", dopo la tragedia della Discoteca ...

“Da morto…”. Corinaldo - insulti choc ai morti in Discoteca. Vergogna totale : Di imbecilli ne è pieno il mondo. E quello che succedeva con loro, in una situazione drammatica, prima dell’avvento dei social, rimaneva lì, nel raggio di qualche chilometro da casa loro. Ora è tristemente diverso: chi fa bel black humor su una vicenda come quella di Corinaldo, rimbalza sui social in maniera forsennata. Chi da una parte critica aspramente e chi dall’altra si fa una bella risata. In ogni caso il problema è il tweet, lo screenshot ...

Corinaldo - la Discoteca della strage non aveva la copertura assicurativa per i clienti : Il locale della strage non aveva assicurazione. L'ultimo grave risvolto della tragedia di Corinaldo l'ha svelato l'edizione online odierna de Il Corriere della Sera. Il quotidiano di via Solferino ha scoperto che la discoteca era sprovvista dell'assicurazione per i cosiddetti danni contro terzi: quella che tutela anche da una banale caduta un avventore di un locale. Oltre al lutto e al dolore, ciò significa che vittime e feriti difficilmente ...

Discoteca Corinaldo - spunta audio su gruppo Facebook : “6000 prevendite non bastano”. E il locale non era assicurato : audio, testimonianze video, e perfino la mancanza di un’assicurazione. Sono molti gli elementi che, giorno dopo giorno, stanno uscendo fuori dopo la tragedia della Discoteca di Corinaldo nella quale hanno perso la vita 5 ragazzi e una mamma di 39 anni. “Il muro di omertà che c’era i primi giorni si è rotto”, commenta al Fattoquotidiano.it Vincenzo Fiore, padre di uno dei giovani presenti la notte tra il 7 e l’8 ...

Ancona - morti in Discoteca a Corinaldo. I funerali delle vittime : VIDEO , quella che questa mattina alle 11 e 30, nella chiesa di Santa Maria della Neve " Portone darà l 'addio a Emma Fabini , la 15enne deceduta venerdì nella strage della Lanterna Azzurra. Una ...

Discoteca Corinaldo - rimesso in libertà il 17enne sospettato di aver usato lo spray : Torna in libertà il 17enne sospettato di avere usato lo spray urticante che avrebbe provocato la calca all’uscita della Discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, in cui sono morte sei persone. Fermato per una vicenda di droga, l’adolescente è comparso davanti al gip del Tribunale minorile di Ancona che ha convalidato l’arresto ma non ha rinvenuti i presupposti per la custodia cautelare. Secondo l’avvocato Andrea Mone, ...

Torna in libertà il 17enne che avrebbe spruzzato lo spray urticante nella Discoteca di Corinaldo : È stato rimesso in libertà il 17enne sospettato di avere usato lo spray urticante che avrebbe provocato il fuggi fuggi e poi la calca all'uscita della discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo, in cui sono morte sei persone. Il ragazzo, fermato per una vicenda di droga, è comparso oggi davanti al gip del Tribunale minorile di Ancona che ha convalidato l'arresto, ma ha rimesso in libertà l'adolescente perché non ...

Discoteca di Corinaldo - indagini : molte più presenze del consentito : Discoteca di Corinaldo, indagini: molte più presenze del consentito Secondo fonti vicine alle investigazioni, la sera della tragedia alla Lanterna Azzurra c'erano molti più spettatori rispetto a quanto stabilito dalle regole. Intanto è stata sciolta la prognosi per tre dei feriti. Oggi le autopsie sulle ...