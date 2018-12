Sono purtroppo molte le famiglie crotonesi che vivono in una situazione di difficoltà economica, che spesso ...

Spagna - prof 26enne violentata e uccisa dal vicino di casa pluripregiudicato. “L’ho aggredita in un vicolo cieco” : Ha provato a lavare con la candeggina tutte le tracce che l’avrebbero inchiodato. Lui, Bernardo Montoya, un 50enne con oltre 20 anni di carcere alle spalle di cui 17 per omicidio, ha confessato: ha ucciso la sua vicina di casa Laura Luelmo, la maestra spagnola di 26 anni sequestrata, violentata e massacrata con estrema crudeltà. Laura, ha raccontato il killer, gli avrebbe chiesto un’informazione sul supermarket più vicino e lui l’avrebbe ...

Manovra - è caos in Senato. Le opposizioni abbandonano i lavori : “Umiliati dal governo” : Nella giornata di oggi, in Commissione bilancio del Senato le opposizioni hanno duramente protestato contro gli esponenti della maggioranza di governo per l'ennesimo slittamento della discussione sulla legge di bilancio. "È La prima volta Nella storia della Repubblica. È un'emergenza democratica. In 6 giorni non è mai stato discusso neanche un articolo. Arriva in Aula maxi emendamento mai votato da nessuno. È la prima volta nella storia della ...

Dimissioni Ricciardi - Ginecologi : “Cattiva notizia per il SSN - per noi è stato Stella Polare” : Le Società scientifiche dei Ginecologi italiani (SIGO, AOGOI e AGUI) esprimono la propria stima nei confronti del Professor Ricciardi e un ringraziamento per il lavoro che egli ha svolto alla guida dell’Istituto Superiore di Sanità. Durante la presidenza Ricciardi, i Ginecologi italiani – come tanti altri professionisti sanitari e ricercatori – hanno imparato a riconoscere nell’ISS un punto di riferimento scientifico e un ...

Becali shock : “donne nel calcio contro natura” - è bufera : bufera dopo alcune dichiarazioni pronunciate a ‘Pro TV’ da George Becali, proprietario della Steaua Bucarest, frasi pesantissime contro le donne e considerate sessiste: “Se la Uefa obbligherà tutti i club ad avere una squadra femminile, io lascerò il mondo del calcio. Le donne possono praticare altri sport come il basket o la pallamano, ma non sono fatte per giocare a pallone: non hanno il fisico adatto, è una cosa contro ...

Fiorentina : Pjaca perde il posto - cosa succede con la Juve : Marko Pjaca ha perso il posto da titolare nella Fiorentina . Come riporta Il Corriere dello Sport , Mirallas è cresciuto e Pioli pensa a lanciarlo dal primo minuto anche nel prossimo match di campionato contro il Milan. In questo scenario, il riscatto del cartellino di Pjaca dalla Juventus ...

Manchester United - i tabloid raccontano la reazione di Pogba dopo l'esonero di Mourinho : E' una scena di vera e propria esultanza, quella che raccontano i tabloid inglesi riferendo cosa sarebbe successo nello spogliatoio del Manchester United dopo l'esonero di José Mourinho. Su tutti ...

Champions League - Rakitic batte CR7 : è suo il gol più bello della fase a gironi : di Ivan Rakitic il gol più bello della fase a gironi della Champions League 2018/19. Lo ha eletto la UEFA, tramite un sondaggio svolto attraverso i propri canali social nel quale erano in lizza anche ...

Calciomercato - Buffon verso rinnovo col Psg : non smetterà di giocare. Areola firma fino al 2023 : Gianluigi Buffon non appenderà i guantoni al chiodo nel prossimo giugno. Da quanto appreso da Sky Sport, infatti, nei prossimi giorni il portierone del Psg e vera e propria leggenda del calcio mondiale firmerà il rinnovo di quel contratto che lo legava alla società parigina sino al termine di ...

Alluvione Maiorca - Nadal cuore d'oro : dona un milione di euro alle persone colpite dalla tragedia : Lo scorso 10 ottobre un violento Alluvione si è abbattuto sulle isole Baleari, travolgendo il comune di Sant Llorenç des Cardassar nei pressi di Maiorca. Piogge torrenziali e inondazioni che hanno ...

Manovra : domani maxi emendamento. Verso decreti per reddito e pensioni a gennaio : Politica Economica 20 dicembre 2018 Manovra/ Nessun aumento dell'Iva - Sì, ma solo per il 2019, «Pd: nessun voto, domani imporranno fiducia » «Èla prima volta di una Manovra totalmente ...

Manovra - Di Maio e la lista delle cose fatte ecco cosa c è di vero : Politica Manovra, Di Maio assicura: "Non ci sarà l'aumento dell'Iva. Risalirei sul balcone" di CONCETTO VECCHIO

VIDEO Passaro : 'Noi sempre al fianco della città - anche quando non è campagna elettorale' : «Fino a quando la politica non si rende conto che, oltre alle persone che scappano dalla città per non farvi più ritorno, c'è anche chi preferisce andare fuori provincia a fare compere, allora penso ...

Droni in pista - Gatwick nel caos : aeroporto chiuso - cancellati tutti i voli : All'aeroporto londinese di Gatwick, il secondo per traffico in Gran Bretagna, sono stati sospesi i voli per la presenza di alcuni Droni che sorvolano le piste, ha fatto sapere il Gatwick Airport ...

Allerta terrorismo all'aeroporto di Stoccarda - la polizia cerca 4 sospetti : E' stato violato il sistema di sicurezza all'aeroporto di Stoccarda e si cercano quattro persone. Lo riferisce la Dpa, che cita fonti secondo le quali è possibile che ci sia una matrice terroristica ...