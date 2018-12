blogo

: Strasburgo, i funerali di Antonio Megalizzi in diretta tv - SerieTvserie : Strasburgo, i funerali di Antonio Megalizzi in diretta tv - lametino : Strage di Strasburgo, lutto cittadino a Reggio per i funerali di Antonio Megalizzi - - tvblogit : Strasburgo, i funerali di Antonio Megalizzi in diretta tv -

(Di mercoledì 19 dicembre 2018)solenni e intv per, il giovane giornalista radiofonico morto nella sparatoria didell'11 dicembre, colpito alla testa da uno dei proiettili esplosi da Chérif Chekatt. A trasmetterla live domani giovedì 20 dicembre, oltre le reti all news, anche Rai 1 con unaal via alle 14.25 dal Duomo di Trento., idiintv pubblicato su TVBlog.it 19 dicembre 2018 18:11.