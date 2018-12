‘Hauwei non spia’ | la Germania ne è sicura Ma possiamo davvero stare tranquilli?

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) “Der Mann vom Berg sagte ja!”: l’uomo Del Monte che ha detto “sì” non è quello a guardia di campi coltivati e il suo assenso non si riferisce all’ok alla raccolta di frutta giunta alla corretta maturazione. Il fatidico “sì” non è nemmeno quello della festosa atmosfera nuziale, ma – almeno per gli interessati – il segnale di approvazione assume grande importanza e storico significato. L’incipit consente l’inquadramento geografico di quel che si sta per raccontare. Sì, siamo in. L’eccezionalità del consenso o il semplice fatto che nessuno se lo aspettasse, aiuta a individuare uno dei protagonisti della vicenda al centro della notizia. Abituato a ricevere secchi “no”, raccomandazioni a non servirsi dei suoi apparati, divieti di commercializzazione e arresti roboanti, il colosso cinese Huawei ha incassato un placet che certamente è destinato a non passare inosservato e ...