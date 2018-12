Caricatore wireless per auto Gocomma

viktec

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Sarà sicuramente capitato a chiunque di dover utilizzare, durante la guida, un semplice supporto per visualizzare Google Maps sul telefono. Il problema di quei sostegni è che non forniscono l’alimentazione, o al massimo consentono di ricaricare lo smartphone tramite il fastidioso cavo. Con questoperprodotto da Go,comma questo non sarà più un problema e potrete caricare il vostro telefono direttamente sul supporto sfruttando la ricaricadel vostro dispositivo.Confezione Il contenuto della confezione è essenziale, ma per il funzionamento delnon servono molte cose. All’interno troviamo:Base di ricaricaSupporto per l’installazione nell’abitacolo Cavo USB Type-C per l’alimentazione Manuale di istruzioniDesign e Costruzione La base di ricarica ha una superficie di 12 x 8 x 0,5 ...