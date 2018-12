Antonio Megalizzi ucciso da un proiettile in testa | la Tac sul corpo conferma

Attentato Strasburgo - il proiettile in testa è stato la causa della morte di Antonio Megalizzi - Sky tg24 - : Dalla tac total body emerge che il proiettile che ha raggiunto il giornalista al cranio ne ha provocato il decesso. L'esame è stato effettuato ieri all'istituto di medicina legale del Gemelli dopo che ...

I trentini salutano Antonio Megalizzi : ANSA, - TRENTO, 19 DIC - E' iniziato dalle prime ore della mattina, nella chiesa parrocchiale di Cristo Re a Trento, l'omaggio dei trentini ad Antonio Megalizzi, il giornalista ucciso nell'attentato ...

Tesserino da giornalista "alla memoria" per Antonio Megalizzi : La data di iscrizione riportata sulla tessera è quella dell'11 dicembre, il giorno dell'attentato di Strasburgo. Il ragazzo...

Antonio Megalizzi e Mario Draghi - ecco l'Europa dei valori da difendere : È un'abitudine sempre più diffusa parlare male dei giornalisti. Insultarli, maltrattarli, deriderli. E minacciarli. Sino a cercare di fare chiudere giornali tagliando i contributi pubblici all'editoria (un'idea della componente M5S del governo, senza alcun confronto con editori e giornalisti, senza alcuna ipotesi di riforma organica del settore).Poi arriva l'eco d'un fatto tragico, l'assassinio per mano d'un terrorista d'un giovane ...

Antonio Megalizzi - morto al fronte dell'assurdo : ... l'odio di Cherif Chekatt, belva prima ferita e poi uccisa dagli agenti: odio per questo nostro mondo; per la nostra vita; per la nostra normalità. Perché Strasburgo, città a pochi passi dal confine, ...

Antonio Megalizzi - ordine giornalisti riconosce tesserino alla memoria. Mattarella accoglie la salma a Ciampino : Non era ancora un professionista, né un pubblicista. Ma il suo sogno era quello di raccontare l’Unione europea da giornalista. Per questo oggi il Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti ha accettato l’iniziativa promossa dal Presidente regionale dell’ordine del Trentino Alto Adige Mauro Keller, riconoscendo il tesserino alla memoria ad Antonio Megalizzi, il giovane italiano morto nell’attentato di Strasburgo della ...

Megalizzi - Mattarella accoglie la salma a Ciampino. Ad Antonio la tessera dell'Ordine dei giornalisti : È arrivato a Roma, all'aeroporto militare di Ciampino, il volo di Stato con la salma di Antonio Megalizzi, il giovane reporter trentino vittima dell'attentato al mercatino di Natale di Strasburgo. Ad ...

Megalizzi - Mattarella accoglie la salma di Antonio a Ciampino. Giovedì i funerali a Trento : È arrivato a Roma, all'aeroporto militare di Ciampino, il volo di Stato con la salma di Antonio Megalizzi, il giovane reporter trentino vittima dell'attentato al mercatino di Natale di Strasburgo. Ad ...

Megalizzi - Mattarella accoglie la salma di Antonio a Ciampino. Giovedì i funerali a Trento : Al giornalista assegnata la tessera dell'ordine con la data dell'11 dicembre, giorno dell'attentato a Strasburgo