Juve | squadra in visita ai ragazzi del settore giovanile

Juventus - Nedved : 'Atletico la squadra peggiore che potessimo pescare. Ci affideremo a Ronaldo - l'uomo della Champions' : ... "Come dice il nostro allenatore, l'importante è arrivare agli ottavi " ha commentato Pavel Nedved ai microfoni di Sky Sport " non importa se come primi o come secondi. Questo sorteggio lo dimostra, ...

Cagliari-Napoli diretta live 0-0 : la squadra di Ancelotti chiamata a rispondere alla Juve : Cagliari-Napoli diretta live – Continua il programma valido per la 16^ giornata del campionato di Serie A, una partita molto importante per gli obiettivi di salvezza e di scudetto. La squadra di Carlo Ancelotti è reduce dalla sconfitta contro il liverpool e dall’eliminazione in Champions League, è chiamata alla reazione e rispondere alla Juventus dopo il successo dei bianconeri nel derby contro il Torino. La squadra di Maran è ...

Cagliari-Napoli diretta live : la squadra di Ancelotti chiamata a rispondere alla Juve : Cagliari-Napoli diretta live – Continua il programma valido per la 16^ giornata del campionato di Serie A, una partita molto importante per gli obiettivi di salvezza e di scudetto. La squadra di Carlo Ancelotti è reduce dalla sconfitta contro il liverpool e dall’eliminazione in Champions League, è chiamata alla reazione e rispondere alla Juventus dopo il successo dei bianconeri nel derby contro il Torino. La squadra di Maran è ...

Torino - Cairo : "Juve grande squadra - servirà compattezza" : "Se il Torino punta alla Champions? Noi dobbiamo pensare partita dopo partita e alla fine tireremo le somme. Ci sono squadre più attrezzate di noi, ma pian piano vediamo dove arriviamo". Il presidente ...

Torino-Juventus Chiellini : “Il Toro una squadra che mi sta simpatica” : TORINO JUVENTUS Chiellini – “Il Torino è cresciuto tanto, ha fisicità e sono bravi nelle ripartenze: con Mazzarri hanno fatto un upgrade importante, possono mirare all’Europa e quindi possono metterci in difficoltà. E’ una squadra che mi sta simpatica, a parte quei 180 minuti in cui siamo rivali”. Parla così dei cugini granata ai microfoni di Dazn il […] L'articolo Torino-Juventus Chiellini: “Il Toro una ...

Verso Toro-Juve - Mazzarri : 'Il nostro CR7 è la squadra' : Lo ha dichiarato a Sky Sport il tecnico del Torino Walter Mazzarri a pochi giorni dal derby della Mole in programma sabato. Il Toro è reduce dal pari senza reti di San Siro contro il Milan e sta ...

Uefa - la squadra dell'anno : quattro della Juventus tra i 50 candidati : TORINO - Ci sono quattro calciatori della Juventus tra 50 candidati dell'Uefa per la 'squadra dell'anno'. Il club bianconero è quello italiano più rappresentato davanti a Roma , 2, e Napoli , uno, . ...

Cristiano Ronaldo : 'La Juventus è più squadra del Real' : E così, una intervista con il migliore calciatore del mondo, torna utile - oltre che parlare di obiettivi, di premi, di Champions e di sfide - anche per capire e toccare con mano che per arrivare a ...

La gara dello Stadium lancia… l’Inter - la squadra di Spalletti gioca con personalità : Juventus da record - i tre punti di forza per Allegri : Si è aperta nella giornata di ieri la 15^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante e che ha regalato emozioni nel big match tra Juventus ed Inter. Continua la marcia inarrestabile, la squadra di Massimiliano Allegri ha conquistato 14 vittorie su 15 partite, un percorso straordinario, solo il Genoa è riuscito a fermare i bianconeri. Anche la partita di ieri ha dato indicazioni per il proseguo della stagione, la Juventus ...

Juve - i quattro colpi che vuole Paratici per la squadra invincibile 2019/2020 : Isco , Pogba, de Ligt e anche Federico Chiesa, obiettivi per rendere la squadra numero uno al mondo.

Spalletti avvisa la Juve : "Siamo forti - se siamo squadra li metteremo in difficoltà" : Si chiamerà Internazionale, perché noi siamo fratelli del mondo'. Secondo me l'interismo è un po' quello, guardare il cielo e verso il mondo. E Marotta è uno di quelli che è già proiettato per la sua ...

Juventus : Cristiano Ronaldo e Dybala vincono in allenamento - la Joya : 'Che squadra' : Questa mattina, la Juve si è data appuntamento sui campi della Continassa per preparare la partita contro l'Inter. I bianconeri hanno svolto esercizi di tecnica sotto l'occhio vigile di Massimiliano Allegri. In campo con la Juventus c'era anche Emre Can che ha ormai smaltito i problemi fisici. Il tedesco è pronto a rientrare e quasi certamente domani verrà convocato per la partita di venerdì. Per il match contro l'Inter il tecnico livornese ...

Roma - squadra B come la Juve : un ex per la panchina : Carmine Gautieri per la panchina della Roma . No, non al posto di Eusebio Di Francesco, ma come guida della Roma Under 23: come scrive la Gazzetta dello Sport , la dirigenza giallorossa vuole costruire la squadra B, come la Juve, e affidarla all'ex Pisa e Lanciano.

Gran Galà del calcio AIC 2018 – Tutti i premi della serata : Juve squadra dell’anno - Icardi miglior giocatore : Nella serata in cui è stato assegnato a Modric il Pallone d’Oro, va in scena anche il Gran Galà del calcio AIC 2018: ecco Tutti i premi Nella serata del Pallone d’Oro, anche la serie A assegna i propri riconoscimenti nel corso del Gran Galà del calcio AIC. Una cerimonia piena di ospiti d’eccezione, caratterizzata dalla consegna dei premi per i migliori giocatori della passata stagione. Eccoli nel dettaglio miglior ...