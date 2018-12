Gli asteroidi salveranno la terra dal disastro ambientale

Oumuamua - altro che asteroidi. Gli alieni sono già sulla Terra : Un oggetto extragalattico, una specie di sigaro interstellare, ha recentemente fatto la sua comparsa nell’ambito del nostro sistema solare e, rapido come è venuto se ne è allontanato, lasciando dietro di se molti dubbi e le ardite ipotesi d’un gruppo di scienziati in servizio presso un osservatorio alle Hawaii, che hanno interpretato questo oggetto come un possibile messaggero, “ Oumuamua ” appunto nella lingua isolana, ovvero un artefatto ...

Spazio : semaforo verde per Lucy - osserverà Gli asteroidi Troiani : osserverà gli asteroidi che fanno parte del gruppo dei Troiani, ritenuti i testimoni di una fase piuttosto agitata dell’antico Sistema Solare. Questo è l’obiettivo di Lucy , missione Nasa che di recente ha ricevuto il via libera per il suo sviluppo e lancio, schedulato nel 2021. Il prossimo step da superare – spiega Global Science – sarà la Critical Design Review, dopodiché il team della missione inizierà ad assemblare la navicella ...

Elite Dangerous : il nuovo aggiornamento gratuito permetterà di far detonare Gli asteroidi : Frontier Developments ha da poco annunciato quali saranno le novità introdotte dal Capitolo Quattro di Beyond, la stagione di contenuti aggiuntivi gratuiti per Elite: Dangerous che si concluderà proprio con il prossimo aggiornamento.Il Capitolo Quattro di Beyond, previsto inizialmente per il Q4 del 2018, arriverà prima del previsto considerando che la beta comincerà presto, come annunciato dagli sviluppatori. Come riferisce VG24/7, tra le tante ...